Recenze IKEA GREJSIMOJS: fialová myš baví designem, zvukem už méně

- Reproduktor s krkolomným názvem GREJSIMOJS stojí 349 Kč a na poličce připomíná fialovou myš
- Při poloviční hlasitosti vydrží zhruba 24 hodin; během nabíjení ale neumí přehrávat hudbu
- Jediný 1,6palcový měnič s výkonem 2 W nejlépe zvládá mluvené slovo a tichý hudební doprovod
- Po propojení hrají všechny myši totéž; ani dvě propojené myši stereo nevytvoří
Bluetooth reproduktory obvykle vypadají jako válec, kvádr nebo jiná variace na nenápadnou krabičku. IKEA však dala modelu GREJSIMOJS čtyři nohy, dvě uši a dlouhý ocas. Na poličce tak připomíná fialovou myš, i když při pohledu z jiného úhlu v něm možná uvidíte spíše prasátko bez rypáku.
Design a zpracování9.0/10
Kvalita zvuku5.0/10
Výdrž baterie8.5/10
Funkce a výbava6.5/10
Poměr cena/výkon8.5/10
Klady
- originální a dětem přístupný design
- ocas sloužící jako poutko
- až 24 hodin provozu při 50 % hlasitosti
- krytí IP44 a jednoduché ovládání
- příznivá cena
Zápory
- nosově zabarvené středy a slabé basy
- jediný malý měnič a omezená hlasitost
- propojené kusy hrají pouze mono
- hlasitost lze měnit jen na připojeném zařízení
- během nabíjení nepřehrává a kabel není součástí balení
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V české IKEA stojí 349 Kč a kombinace nízké ceny s hravým vzhledem přímo svádí ke spontánnímu nákupu. Pořád je to však reproduktor, takže vedle podoby roztomilého zvířete rozhoduje hlavně zvuk.
Výsledek odpovídá ceně i rozměrům. GREJSIMOJS je povedený první reproduktor do dětského pokoje a dobře poslouží při poslechu pohádek, podcastů nebo jako tichý hudební doprovod při hraní. Pro soustředěný poslech hudby se nehodí. Design baví a obsluha je jednoduchá, samotný zvuk už tolik nadšení nevyvolává.
Myší vzhled doplňuje jednoduché ovládání
Designérka Marta Krupińska zasadila reproduktor do hlavy z ABS plastu. Silikonové nožičky brání tomu, aby plastové tělo klouzalo po podložce, a opletený polyesterový ocas slouží jako poutko při přenášení. Tělo měří 13 × 9 × 8,6 centimetru, takže se bez problémů vejde na noční stolek, dětskou poličku nebo kuchyňskou linku. Perforovaná mřížka tvoří čumák, zatímco uši, nohy a ocas dotahují zvířecí siluetu. Výsledek působí jako jeden promyšlený celek, ne jako běžný reproduktor doplněný několika roztomilými detaily.
Na poličce tak GREJSIMOJS působí spíš jako drobná dekorace než kus elektroniky a právě v tom je jeho největší síla. Ocas se při přenášení drží pohodlně a široký postoj čtyř nožiček udržuje tělo stabilní i při mačkání horního tlačítka. Krytí IP44 si poradí s běžným postříkáním, nikoli s ponořením do vany nebo bazénu.
Na horní straně najdete tlačítko zvuku. Krátkým stiskem hudbu pozastavíte nebo znovu spustíte, dvojím přeskočíte na další skladbu a trojím se vrátíte k předchozí. Systémové tlačítko na spodní straně reproduktor zapne a delším podržením spustí párování. Hlasitost změníte pouze na připojeném telefonu, tabletu nebo počítači. Ovládání tím zůstává jednoduché, při běžném používání mě ale rychle omrzelo chodit kvůli každé změně hlasitosti k telefonu.
Pohádky zvládá lépe než hudbu
Za perforovaným čelem pracuje jediný 1,6palcový širokopásmový měnič s výkonem 2 W. Frekvenční rozsah při poklesu o 6 dB začíná na 150 Hz a maximální hladina akustického tlaku dosahuje 73,8 dB. Už tyto hodnoty napovídají, že hluboké basy, velkou dynamiku ani ozvučení večírku čekat nemáte.
Nejvíc mi vadily nosově zabarvené středy. Hlasy zůstávají srozumitelné, ale působí sevřeně a lehce huhňavě, jako by měl mluvčí rýmu. U hudby se podobná barva zvuku přenáší i na zpěv a nástroje. Ani po zvýšení hlasitosti zvuk nezíská potřebný objem ani důraz. Basy zůstávají slabé a skladby postavené na rytmu rychle připomenou, že uvnitř pracují jen dva watty.
Pohádky, audioknihy a podcasty myši sedí podstatně lépe. Omezené basy u mluveného slova tolik nechybějí, hlasitost obvykle stačí a při poslechu zblízka nepotřebujete zvukem zaplnit celý pokoj. GREJSIMOJS poslouží také jako tichý doprovod při hraní, vaření nebo práci, plný hudební zážitek od něj ale nečekejte.
Pro hudbu budou vhodnější větší a dražší modely, například SOLSKYDD 29, SOLSKYDD 45 nebo dvacet centimetrů široký VAPPEBY. Nejlevnější alternativou zůstává KALLSUP, který v Česku stojí 129 Kč. Nabízí sice výkon 3 W oproti 2 W u myši, samotné watty ale o kvalitě zvuku nerozhodují. GREJSIMOJS si stejně vyberete hlavně kvůli vzhledu, ceně a konkrétní roli v dětském pokoji.
Výdrž potěší, při nabíjení myš zmlkne
Reproduktor má při poloviční hlasitosti vydržet až 24 hodin. Při mém používání tento údaj zhruba seděl, takže při střídmém poslechu se bez každodenního nabíjení obejdete. Energii doplníte přes USB-C výkonem nejvýše 5 W. Kabel ani napájecí adaptér v balení nejsou, což lze u výrobku za 349 Kč pochopit. Horší je, že během nabíjení reproduktor nepřehrává žádný zvuk.
Když se reproduktor vybije uprostřed poslechu, samotné připojení kabelu nestačí. Nejdřív ho musíte trochu dobít, kabel znovu odpojit a teprve potom můžete pokračovat. Jde o největší provozní slabinu celého zařízení.
Více propojených myší hraje stále jen mono
GREJSIMOJS lze propojit s dalšími reproduktory IKEA, které podporují režim více reproduktorů. Jeden z nich zůstane připojený k telefonu a k němu postupně přidáte ostatní. Všechny pak přehrávají stejný mono signál. Dvě myši tedy nevytvoří levý a pravý kanál, jen pustí stejnou hudbu ze dvou míst.
Pro srovnání, přenosný VAPPEBY stojí 299 Kč, dva stejné kusy lze spojit do sterea a IKEA u něj uvádí až 80 hodin provozu při poloviční hlasitosti. KALLSUP podporuje propojení více kusů, stereofonní režim však nemá. GREJSIMOJS tak proti oběma modelům sází především na myší design.
Za 349 Kč kupujete hlavně nápad
GREJSIMOJS dává největší smysl v dětském pokoji, kde poslouží k poslechu pohádek nebo jako tichý hudební doprovod při hraní. Za 349 Kč dostanete originální design, jednoduché ovládání, krytí IP44 a dlouhou výdrž. Nosově zabarvené středy a slabé basy jsou zřetelné, na druhou stranu si GREJSIMOJS kvůli soustředěnému poslechu hudby nejspíš nikdo kupovat nebude. V běžném používání zamrzí spíš nemožnost přehrávat při nabíjení.
Fialová myš láká především vzhledem, ne zvukem. Jako levný a nápaditý doplněk dětského pokoje ale GREJSIMOJS svůj účel splní.