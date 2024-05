Recenze hodinek Huawei Watch Fit 3: inspirace jasná, provedení slušné, cena výborná

Otestovali jsme chytré sportovní hodinky Huawei Watch Fit 3, které seženete už za 4 tisíce

Podobnost s Apple Watch nezapřou, ale nabízejí i řadu zajímavých funkcí či týdenní výdrž

Výhodou je také lehké hliníkové tělo a jasný displej s jemným rozlišením

Začátek května byl co se týče množství nových produktů mimořádně pestrý. Své představovací akce si na tento termín naplánoval Apple, Google a v Dubaji nové produkty uvedl také čínský gigant Huawei. Ten kromě notebooků MateBook 14 nebo MateBook X Pro a tabletu MatePad 11,5“ S ukázal zcela nové chytré hodinky Watch Fit 3.

Ačkoliv se vzhledem poměrně dost podobají konkurenčním Apple Watch, za cenu 3 999 korun nabízejí skutečně zajímavé parametry v podobě výdrže až 10 dní, hliníkového pouzdra či 1,82“ AMOLED displeje se svítivostí 1500 nitů. První dojmy jsme přinesli ihned v den představení této novinky, ale funkcí je zde opravdu velká řada a zhodnotit musíme také nové uživatelské rozhraní či pokročilý monitoring spánku.

Design a zpracování

Ohledně balení se není potřeba nijak rozepisovat, hodinky dorazily v klasické krabičce a kromě nabíjecího kabelu, hodinek samotných a papírového manuálu v ní nic zajímavého nenajdeme. Již na první pohled je jasné, odkud přišla designová inspirace pro tento model.

Otočná korunka spolu s tlačítkem na pravé straně, hranaté hliníkové pouzdro nebo výměnné pásky pomocí dvou pojistných tlačítek. To vše jsou designové prvky, které Watch Fit 3 neskrývaně kopírují od Apple Watch. Pokračovat bychom mohli uživatelským rozhraním i formou prezentace této novinky.

Na druhou stranu je nutno uvést, že drobné (36 x 43 x 9,9 mm) a relativně lehké (26 gramů) hodinky ve stříbrném provedení s nylonovým řemínkem na suchý zip působí poměrně sympaticky. K dispozici je dále také černá, růžová a bílá barevná varianta s fluoroelastomerovým páskem. Všechny tyto verze jsou v prodeji za sympatických 3 999 korun, navíc je zde ještě prémiová varianta zlatých hodinek s bílým koženým páskem, která vyjde na 4 499 korun.

Na první pohled působí Watch Fit 3 poměrně solidním dojmem. Displej má čtvercový tvar a pouzdro hodinek je hliníkové. Neutrální stříbrné provedení je v případě testovaného kusu doplněno o červenou korunku s haptickou odezvou na pravé straně, vedle které najdeme také jednoduché tlačítko s červeným detailem. Nylonový pásek na suchý zip je elastický a na kůži působí poměrně příjemně.

Pro sport bude ale asi vhodnější spíše fluoroelastomerová verze především z hlediska hygieny. Řemínky je samozřejmě možné měnit, mechanizmus je podobný jako u Applu jen s tím rozdílem, že po zmáčknutí pojistky na zadní straně pásek vytáhnete směrem k sobě a ne do strany. Zadní strana ukrývá jednotlivé senzory i konektory pro nabíjení.

Displej, parametry a funkce

1,82″ AMOLED displej s rozlišením 480 × 480 pixelů (jemnost 347 ppi) a obnovovací frekvencí 60 Hz nabídne slušnou čitelnost i na slunci. Díky svítivosti až 1 500 nitů je rozhraní hodinek dobře viditelné a také rozlišení je dostatečně jemné, nechybí ani funkce Always-on pro zobrazení pohotovostních informací. S displejem souvisí také ciferníky, kterých v nabídce najdete hromadu. Základní ochranu proti poškrábání zajišťuje blíže nespecifikované tvrzené sklo.

Funkce pro automatické nastavení jasu reaguje ve většině případů poměrně pohotově, ze začátku jsem si ale musel zvyknout na horší reakci na dotykové ovládání. Mám ve zvyku se hodinek dotýkat jen velmi lehce, což Watch Fit 3 občas nerozpoznaly jako dotyk, po čase jsem tedy lehce přitlačil.

Dále je nutno zmínit, že hodinky jsou osazeny mikrofon i reproduktorem. Ačkoliv obojí je spíše základní, pro odbavení telefonního hovoru v nouzi to stačí. Z hlediska senzorů nechybí senzor tepu ani okysličení krve. Bluetooth je zde verzi 5.2 s podporou BL a BLE, zmínit musím také Wi-Fi nebo GPS. Vytknout naopak musím chybějící bezkontaktní placení, ačkoliv NFC hodinkám ve výbavě nechybí. Je škoda, že se Huawei v tomto případě opět nedomluvilo se společností Curve, jako je tomu v případě jejich smartphonů.

Co se týče zajímavých a praktických funkcí, v oddílu správa hmotnosti kromě záznamů z vaši váhy a vyhodnocování BMI můžete zadávat také složení vaši stravy a sledovat tak kalorické příjmy. Tuto zdlouhavou činnost může urychlit možnost uložení typických jídel, které si dáváte často.

Kromě jídla můžete v aplikaci zapisovat také naměřený krevní tlak, abyste měli všechna zdravotní data na jednom místě. Pro běhání se nabízí inteligentní trenér, který připraví tréninkový plán dle vašich preferencí a cílů. Běžce pak potěší také speciální funkce pro sledování běhání na okruhu. Nový TruSeen 5.5 senzor zajišťuje přesné měření okysličení krve a srdečního tepu. Senzor TruSleep 4.0 zase sleduje spánek. Pro ženy je tu pak nová funkce pro měření cyklu s doporučením lehkých protažení nebo cvičení.

Měření sportu a spánku

Z hlediska měření sportu nové hodinky nabídnou až 100 měřitelných aktivit a pokud se do žádné z nich definice vašeho pohybu nevejde, můžete zvolit i aktivitu s označením „Jiné“. V rychlém výběru hodinek se ale zobrazuje pouze pár základních aktivit. Ty ostatní je potřeba v seznamu vyhledat a uložit.

Průběh měření při běhání jsem již podrobně popisoval v jednom z předchozích textů, nyní se tedy podívám na záznam cyklistiky. Stejně jako u běhu je na první obrazovce k vidění přehled trasy na mapě s možností dynamického zobrazení, které vytvoří video záznam s pohybem na mapě doplněný o některé faktické informace. Dále je hned na první pohled vidět ujetá vzdálenost, délka trvání aktivity, průměrná rychlost nebo spálené kalorie. Mapové záznamy jsou v tomto případě poměrně přesné, odchylky se zdají být minimální.

Ve vedlejší záložce můžete sledovat tempa jednotlivých kilometrů a poté následují detailní tabulky záznamu tepové frekvence a jednotlivých zón i průběh rychlosti s označením průměru a maxima. V poslední záložce pak najdu přehled již zmíněných dat: ujetá vzdálenost, trvání, kalorie, průměrná rychlost a průměrná tepová frekvence. Zároveň je zde údaj o intenzitě daného tréninku a času potřebném k zotavení.

Pokud porovnám data z Huawei Watch Fit 3 a Apple Watch Series 7 (ani v jednom případě se nejedná o zcela přesný záznam), dojdu k relativně nízkým odchylkám. Ujetá vzdálenost 45,76 km u Huawei a 46,79 km u Applu, průměrný tep u Huawei 125 bpm a u Apple 129 bpm. Maximální rychlost se liší více, tam Huawei naměřil 57,24 km a Apple jen 41,5 km. Těžko ale říci, který údaj je přesnější. U Huawei by každopádně bylo fajn, kdyby při měření cyklistiky bral v potaz i nastoupané metry, což nyní mezi daty nikde nenajdete.

Před započetím sportovní aktivity je vždy potřeba pár sekund (občas i pár desítek sekund) na připojení k GPS, je však možné aktivitu odstartovat i bez signálu GPS. Hodinky neumí automaticky pozastavit aktivitu, nesmíte tedy zapomínat na ruční zastavení a opětovné spuštění, což nemusí vždy vyjít.

Spánek

Huawei spolu s hodinkami prezentoval nové senzory pro měření spánku s označením TruSleep. Ty vám změří jednotlivé fáze (hluboký spánek, lehký spánek, REM, bdělost), kvalitu dýchání, tepovou frekvenci, okysličení krve i dechovou frekvenci. Na závěr následuje slovní analýza a doporučení. Zároveň každý den dostanete bodovou známku, která hodnotí kvalitu spánku daný večer.

Co se týče přesnosti záznamu samotného, z grafu můžu vyčíst, že hodinky samozřejmě s úplnou jistotou nejsou schopné rozeznat přesný čas usnutí a probuzení. Zároveň pokud ukazují bdělost v délce 13 minut, asi bych si takového stavu v průběhu noci byl vědom. Stále je ale potřeba mít na paměti, že se nejedná o medicínské zařízení, ale mělo by sloužit spíše ke sledování orientačních hodnot a jejich trendů nebo výkyvů, což je zde splněno dostatečně. Grafika je zároveň jednoduchá a dané trendy jasně zobrazuje.

Systém a aplikace

Na palubě se ukrývá operační systém HarmonyOS (v době testování byla k dispozici verze 4.2.0.139) a je nutno hned z na úvod zmínit, že se za dobu vývoje značně posunul směrem vpřed. Spolupracuje s Androidem i iOS a nabídne obrovské množství ciferníků. Vybrat můžete mezi ciferníky s množstvím praktických informací, mezi jednoduchými motivy s emoji a je možné jako ciferník nastavit i vlastní fotku.

Ovládání probíhá, stejně jako u většiny chytrých hodinek, potažením všemi směry a samozřejmě také otáčením korunky nebo mačkáním tlačítka. Pohyb v menu je velmi plynulý a s nějakými záseky jsem se téměř nesetkal. Taktéž česká jazyková mutace je zpracována dobře a až na nějaké detaily v doprovodné aplikaci se na ni opravdu můžete spolehnout.

Aplikace Huawei Zdraví

Ještě více času než v prostředí hodinek jsem ale při testování strávil v již zmíněné doprovodné aplikaci Zdraví Huawei. Ta je taktéž lokalizovaná do češtiny a kromě možností nastavení jednotlivých funkcí ukazuje také různé přehledy a grafy naměřené pomocí hodinek. Na domovské obrazovce vidíte klasický přehled vizuálně velmi podobný přehledu z Kondice v iOS – zobrazuje údaje o pohybu, cvičení a stání. Pod ním je vidět počet nachozených kroků a níže jsou jednotlivá měření: poslední aktivity, zdravotní trojlístky, sledování tepové frekvence, spánku, přehled hmotnosti, stresu, okysličení krve nebo manuální záznamy měření krevního tlaku. Aplikace ukazuje také trendy u jednotlivých dat, takže můžete sledovat, jestli vaše aktivita v čase stoupá nebo spíše klesá.

V oddílu Cvičení je možné spravovat různé tréninkové plány a po zadání vašich dat vám pomocí AI může aplikaci i daný program vytvořit. Nemusíte pak přemýšlet, co budete kdy cvičit, ale hodinky vám samy nachystají jasný plán s cíli pro jednotlivé dny.

Při propojení hodinek s Androidem máte možnost stažení i některých dalších aplikací, bohužel spojení s iOS toto nenabízí. Pro uživatele iOS dále chybí také možnost nahrávání hudebních skladeb do paměti hodinek. Ta má kapacitu 1 520 MB a uživatelé s Androidem tak mohou uložit až cca 300 skladeb. U Androidu je dále také možnost ihned reagovat na zobrazení notifikace, což u spolupráce s iOS opět není možné.

Co bych systému a aplikaci vytknul jsou různé prodlevy, kdy je potřeba čekat na aktualizaci firmwaru, synchronizaci dat hodinek s telefonem, stahování a instalaci ciferníků a podobně. Některé tyto procedury zaberou opravdu dost času, při kterém byste neměli používat ani hodinky ani telefon. To je často dost omezující a systém by si v tomto směru zasloužil nějakou optimalizaci. Uživatelskému rozhraní hodinek bych pak ještě mohl vytknout občasnou horší logiku tlačítek. V některých momentech jsem jednoduše nevěděl, co zmáčknout, co je zaškrtávací pole a co je jen jednoduchá informace. To se ale stalo jen v pár případech, jinak je rozhraní poměrně přívětivé.

Baterie a výdrž

Co se týče baterie, papírové údaje hovoří velmi optimisticky. Dle výrobce bychom se při intenzivním používání měli dostat na 7 dní a při běžném použití až na 10 dní. Kapacita baterie je 400 mAh a nabíjení probíhá pomocí dvoupinového konektoru na zadní straně pouzdra. Ano, pro člověka zvyklého na bezdrátové nabíjení s magnetem je tohle krok zpět, nicméně na druhou stranu se tato procedura neopakuje tak často, jako u Apple Watch.

Osobně ale tento způsob rozhodně nepreferuji. Při potažení kabelu se totiž nabíječka jednoduše odpojí, zároveň není hned jasné, jak na sebe piny vzájemně pasují, umístění tedy musíte zkoušet metodou pokus omyl.

Je potřeba uznat, že výdrž je opravdu solidní a ačkoliv na avizovaných 10 dní se dostanete pouze při opravdu střídmém použití, oněch 6 až 7 dní je opravdu reálných. Výdrž se spolu s cenou stává hlavní devizou nových hodinek Huawei Watch Fit 3. Nabití do plna pak netrvá dlouho, tohoto stavu dosáhnete jen za něco málo přes hodinu. Výdrž nových hodinek jsem si opravdu oblíbil, tady by se naopak Apple mohl inspirovat od Huawei.

Závěrečné hodnocení

A jak si tedy Huawei Watch Fit 3 stojí v celkovém hodnocení? Musím uznat, že čínskému výrobci se podařilo za poměrně solidní cenu vytvořit skutečně zajímavý produkt, který nepůsobí lacině a nabídne mnoho funkcí i výbornou výdrž na baterii. Určitě si najde své zákazníky a budou to především lidé žijící aktivním životním stylem, kteří využijí monitoring sportu i dalších životních funkcí nebo spánku. Pokud bychom výrobci měli odpustit jasnou inspiraci u konkurence, dal by se pozitivně hodnotit i design a zpracování. Kromě drobné oděrky na korunce „přežil“ testovaný exemplář bez úhony.

Mezi pozitiva lze přiřadit vyměnitelné pásky, dobře čitelný displej, relativně přesné měření při sportu i přehledné a funkční rozhraní hodinek spolu s aplikací Huawei Zdraví. I tak se ale tu a tam někde objeví drobná chyba nebo škobrtnutí. Některé funkce jsou dostupné pouze při spolupráci s Androidem nebo chybí možnost hodinkami zaplatit.

Taktéž mechanizmus nabíjení není nijak šťastný. V globálu ale novinka nabídne příjemný poměr ceny a výkonu i mnoho dalšího. Pokud nevyžadujete naprosto přesný přístroj a nechce se vám utrácet dvojnásobek nebo trojnásobek za produkty značek Apple, Garmin a dalších, Huawei Watch Fit 3 mohou být velmi dobrou volbou. Jedná se přesně o ten typ produktu, který byste někomu z rodiny doporučili jako odpověď na otázku: „Jaké levné a chytré hodinky si mám koupit?“

