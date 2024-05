Běháme s Huawei Watch Fit 3: fitness pomocník za méně než 4 000 Kč

Vyzkoušel jsem Huawei Watch Fit 3, které se zanedlouho začnou prodávat na českém trhu

Hodinky umí měřit spoustu sportovních aktivit, propracovaná je i aplikace Zdraví Huawei

Mohou levné hodinky za necelé čtyři tisíce korun uspokojit běžné běžce? Rozhodně ano!

Značka Huawei nedávno odhalila nové chytré hodinky Watch Fit 3, které kombinují stylový vzhled i široké možnosti využití při sportu. Jednou z nejrozšířenějších a nejdostupnějších sportovních aktivit je běh, pro který jsou v hodinkách k dispozici kromě jiného i běžecké plány „na míru“, které vám vyladí umělá inteligence. Je toho ale mnohem více.

Nejprve rozcvička

Watch Fit 3 mají v nabídce aktivit hned tři typy běhu: venku, na oválu a uvnitř. Ještě před samotným vyběhnutím je možné spustit krátkou rozcvičku, ve které vám asistent nabídne přesně definované cviky a počet jejich opakování. Ty jsou doprovázeny také živou animací na displeji hodinek pro lepší představu o daném pohybu. Každý pohyb má danou přesnou časovou dotaci i počet opakování.

Celkem se jedná o deset aktivit, které zvládnete během pár minut před započetím samotného běhu. Pokud vám jakákoliv poloha není příjemná nebo danou část těla nechcete procvičovat, můžete jednoduše přeskočit dále nebo se vrátit k předchozímu cviku.

Sledování tempa a dalších hodnot

Po spuštění samotného běhu se na hodinkách zobrazí přehled dat, díky kterému v jednom okně vidíte pohromadě ty nejdůležitější informace: tepovou frekvenci, tempo, uběhnutou vzdálenost a čas. Barevná lišta v horní části pak ukazuje v jaké zóně tepové frekvence se nacházíte, což je opět velmi důležitý údaj. V průběhu cvičení se barva tepové frekvence i horní lišty mění v závislosti na změnách tempa a tepových zón. Máte tak dokonalý přehled, jestli zrovna běžíte v pohodovém tempu nebo na doraz. Nicméně tempo můžete sledovat i při rozcvičce.

Pomocník je dále schopen v reálném čase udávat tempo běhu, abyste v průběhu zbytečně nezpomalovali nebo nezrychlovali. Tuto funkci opět doprovází velmi živé animace, na kterých doháníte svůj stín. Po ukončení běhu hodinky zobrazí přehled nejdůležitějších naměřených dat (uběhnutá vzdálenost, čas, tempo a spálené kalorie) a pomohou také se závěrečným protažením.

Už na hodinkách máte k dispozici přehledy různých dat ve srozumitelné formě. Můžete zkontrolovat počet kroků i vzdálenost, graf tempa i dobu setrvání v jednotlivých zónách. K dispozici je i časový průběh tepové frekvence, opět doba setrvání v zónách i kadence. Nechybí ani průměrná délka vašeho kroku. Dat je ale mnohem více a proto se hodí doprovodná aplikace Zdraví Huawei. Ta je dostupná nejen pro Android, ale i pro iOS.

Přehled dat v aplikaci Zdraví Huawei

Po cvičení v aplikaci najdete záznam rozcvičky i samotného běhu. U rozcvičky můžete zkontrolovat délku, spálené kalorie i míru dokončení. Zobrazí se také rekapitulace jednotlivých cviků nebo průběh tepové frekvence a její zóny. U běhání je zajímavé především zakreslení trasy do mapy, ve které je možné zobrazit takzvané Dynamické sledování. V tomto režimu vznikne v podstatě animace vašeho běhu mapou se zakreslením důležitých výkonnostních hodnot. Toto krátké video pak můžete někomu poslat nebo sdílet na sociálních sítích. Je to jednoduché a velmi efektní. Zároveň může sloužit jako motivace pro uběhnutí co největší vzdálenosti.

Aplikace ale nabízí řadu dalších záložek, které ukrývají data o tempu, jednotlivých segmentech i několik grafů. Grafy zobrazují tepovou frekvenci v čase, obnovu tepové frekvence ve dvou minutách po ukončení běhu, tempo běhu a jeho kadenci. V záložce Podrobnosti pak najdete shrnutí všech dat, které kromě již zmíněných obsahují například také průměrnou rychlost nebo VO2Max i dobu zotavení. Data z aplikace lze taktéž vizualizovat do grafiky s mapou běhu, kterou můžete opět jakkoliv sdílet.

Běžecký plán na míru

Aplikace Zdraví Huawei integruje také zajímavou funkci v podobě chytrých běžeckých plánů. V oddílu Cvičení stačí vybrat přednastavený plán dle vaši výkonnosti, který dále aplikace upraví dle zadaných informací a pokynů. Informací po vás bude aplikace chtít hned několik a kromě klasických údajů, jako je míra nebo váha, se vás zeptá také na dosavadní sportovní výkony, délku preferovaného plánu i dny, v kterých chcete trénovat. Poté máte k dispozici kompletní plán s měnící se intenzitou jednotlivých cvičení, které jsou rozplánovány přesně na dny. Nemusíte tedy řešit motivaci, kdy se vám zrovna chce nebo nechce cvičit, plán je jasně daný dopředu.

Huawei Watch Fit 3 mě v rámci testování příjemně překvapily a běžným běžcům, mezi které se řadím, poskytují velké množství užitečných dat. Chválím i za přehlednou aplikaci a tréninkové plány připravené na míru vaším potřebám. Hodinky budu dále testovat a postupně publikovat své další postřehy. Brzy se můžete těšit na jejich podrobnou recenzi i srovnávací článek, kde jejich schopnosti porovnáme s Apple Watch.

Prodej chytrých hodinek Huawei Watch Fit 3 začíná 22. května. Verze Active půjde do obchodů s velmi příznivou cenou 3 999 korun. Za verzi Classic zaplatíte 4 499 korun. Obě verze se od sebe nicméně liší pouze řemínkem v balení, tělo je stejné. Pokud produkt zakoupíte přes oficiální e-shop výrobce, čeká vás dárek v podobě sluchátek FreeBuds SE 2 zdarma.