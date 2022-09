Recenze Epos Adapt 660 AMC: špičková sluchátka pro práci i zábavu

Kvalitní zvuk doplňuje řada moderních funkcí jako ANC nebo transparentní mód

Díky nízké hmotnosti 227 gramů na hlavě skoro nejsou cítit

Limitovaná edice s unikátním designem je za příplatek

Značka Epos možná nepatří mezi ty nejznámější, ale v nabídce má mnoho produktů pro hráče nebo firemní sféru. Sídlí v Dánsku a vznikla spojením zvukových specialistů ze Sennheiseru a technologické skupiny Demant.

Na testování jsem obdržel sluchátka Adapt 660 s konstrukcí přes uši, a to v exkluzivní limitované edici Aston Martin Cognizant Formula One Team. Potěší tedy především fanoušky F1 nebo britské automobilky Aston Martin. Loga týmu i typickou zelenou uvidíte na sluchátkách i krabici.

Model Adapt 660 AMC se řadí mezi ty prémiové, což je zřejmé z papírových parametrů i odvážné cenovky 12 470 Kč. Uvidíme, zdali si svou cenu obhájí.

660 AMC, 660, nebo 661?

Nabídka čítá několik variant, proto pro začátek neuškodí krátké porovnání. Mnou testovaná je limitovaná edice Aston Martin, takže jde také o tu nejdražší. Pokud preferujete střídmější design bez barevných prvků, můžete pořídit klasický model 660 za o něco příjemnější cenu 10 400 Kč.

Rozdílů je opravdu pouze několik. Zmínit musím obyčejné balení z běžného kartonu a chybějící zelené prvky na pouzdru sluchátek i na jejich těle. Vyrábí se také varianta 661, která v balení namísto USB-A obsahuje modernější USB-C dongle. Jde však o opravdový detail. V nabídce českých obchodů ji navíc zatím nenajdete.

Obsah balení a látkový obal

„Eposy“ dorazily v papírové krabici působící celkem luxusním dojmem. Po jejím otevření spatříte pouzdro sluchátek i velmi jednoduchý návod k použití natištěný zespod víka krabice. Jednobarevná grafika je přehledná a v rychlosti napoví, jak nový produkt používat.

Látkový obal mi svým vzhledem připomíná stará pouzdra na CD. Je poměrně měkký, takže před nějakými většími pády nebo nárazy nejspíš neochrání, ale běžné opotřebení a poškrábání určitě omezí. Pouzdro zároveň zachovává poměrně kompaktní rozměry, protože sluchátka jsou v něm úhledně složená.

V praktické kapsičce uvnitř najdete veškeré potřebné kabely: audio s 2,5mm jackem na jednom a 3,5mm jackem na druhém konci a USB s USB-A na jednom a microUSB na druhém konci. Součást balení tvoří také USB-A BTD 800 dongle pro připojení k zařízením bez Bluetooth. Nechybí ani detailní papírový manuál.

Design a dílenské zpracování

Z hlediska designu se nekoná žádné velké překvapení. Sluchátka mají poměrně standardní křivky. Náušníky mají tvar vejce a po obvodu je zdobí dva zelené pásky, jeden v limetkovém odstínu a druhý v tmavším odstínu zelené s lesklou povrchovou úpravou. Na koncích hlavového mostu je pak použit ještě třetí odstín zelené pro místa s označením výrobce a logem známé automobilky. Polstrování z paměťové pěny pokrývá jemná koženka. Zvukové měniče se nachází pod zelenou látkou s označením pravé a levé strany.

Na pravém sluchátku se nachází plastový ovladač se třemi polohami, kterým se reguluje ANC. Vedle něj budí pozornost plastové tlačítko fialové barvy pro spuštění párování. To zároveň slouží pro rychlé vyvolání aplikace EposConnect nebo pro Microsoft Teams. Na stejném místě se nachází také 2,5mm audio jack a překvapí microUSB pro nabíjení. Čekal bych spíše USB-C. Tři mikrofony rozmístěné po mušlích mají zajistit kvalitní telefonní hovory i spolehlivé ANC. Na horní straně sluchátka se ukrývá ještě malinkatý přepínač pro Bluetooth.

Ještě jsem nezmínil hlavový most, který lze posuvem délkově nastavit. Polstrování objímá celý obvod mostu. Z velké části je opleten černou látkou, přičemž místo dotyku s hlavou pokrývá pohodlná koženka. V konstrukci dominují plasty, ale zpracování hodnotím velmi dobře. Nikde není slyšet vrzání a vše hezky lícuje.

Použité plasty a celkově nezajímavý design (snad kromě barev) ale ubírají produktu na exkluzivitě a někomu by mohlo vadit, že za poměrně vysokou cenu dostane plastová sluchátka s relativně běžným vzhledem. Konzervativní zákazníci možná tuto otázku tolik neřeší. Já osobně bych očekával zajímavější materiály i líbivější design.

Funkce a parametry

Epos Adapt 660 AMC jsou sluchátka s dynamickými měniči, jejichž průměr výrobce bohužel neuvádí. Těšit se ale můžeme z široké podpory kodeků od aptX přes aptX Low Latency až k AAC nebo SBC. Frekvenční rozsah odpovídá 17 až 23 000 Hz, u mikrofonu 150 až 6 800 Hz. Citlivost dosahuje 118 dB.

Pro telefonování jsou vyčleněny tři mikrofony, přičemž hybridní adaptivní ANC využívá další čtyři mikrofony. To zvládá útlum hluku až o 30 dB. Bezdrátové připojení probíhá pomocí Bluetooth 5.0 a nechybí ani multipoint připojení pro více zařízení zároveň. Z hlasových asistentů lze využívat Alexu. Kancelářští pracovníci ocení certifikace pro Microsoft Teams, Zoom nebo Google Meet.

Pohodlí nošení a ovládání

Jak bylo řečeno již zkraje, sluchátka mají konstrukci over-ear, takže se do ně uši úplně schovají. Díky měkkým náušníkům a nízké hmotnosti 227 gramů se nosí opravdu pohodlně. Na hlavě mne netlačila ani po delších úsecích poslechu a řekl bych, že jde o jedny z nejpohodlnějších uzavřených sluchátek, jaká jsem vyzkoušel. Po čase je samozřejmě potřeba odpočinout si od každého headsetu, ale „Eposy“ mi na hlavě opravdu téměř nevadily.

Ovládání probíhá celkem třemi způsoby: pomocí hardwarových tlačítek, dotýkání mušlí či aplikace EposConnect. Hardwarová tlačítka a posuvníky si mne příliš nezískaly. Jsou relativně malé a plasty opět působí levnějším dojmem. V reálu je ale tak často potřebovat nebudete.

Mnohem častěji sahám po dotykovém ovládání, které je naopak velmi dobré, a to díky přesné a příjemně svižné odezvě. Pohybem do stran lze listovat mezi skladbami. Klepnutí slouží pro zastavení a spuštění přehrávání. Jednoduchým dotykem nebo podržením lze také přijmout a položit telefonní hovor. Zapnutí a deaktivace sluchátek probíhá pootočením náušníků při složení do a z polohy pro poslech. To je taktéž praktické řešení. Aplikaci si detailněji rozebereme v samostatné kapitole.

Z hlediska ovládání se ale ještě musím vrátit k fialovému tlačítku, které má po jednoduchém stisku spustit aplikaci Microsoft Teams. To se mi nepovedlo na iOS, macOS a dokonce ani na Windows. Dvojí stisk stejného tlačítka, který vyvolá aplikaci Epos Connect, ale funguje jak má. Patrně tedy půjde o nějaký softwarový problém, který s největší pravděpodobností vyřeší budoucí aktualizace.

Poslech a telefonování

Z hlediska zvuku jsem měl od modelu Epos Adapt 660 AMC vysoká očekávání a musím uznat, že byla naplněna. Hudbu si s těmito sluchátky opravdu užijete. Projev je krystalicky čistý a ve frekvenčním spektru zcela vyvážený. Vyniknou tedy jak basovější nástroje, tak sólové kytary nebo dechy v horních polohách. Především u novinky Aquatic Mouth Dance od Red Hot Chili Peppers jsem si užíval i skvělé rozvrstvení do sterea, kdy je v závěru opravdu každý nástroj slyšet z jiné strany. Užijete si ale i intimnější akustické skladby jako Line of Fire od José Gonzáleze.

Vhod přijde také ekvalizér, kterému se budu věnovat v následující kapitole. Jediné, co bych v rámci hudebního projevu mohl vytknout, je nižší základní úroveň hlasitosti. Často jsem se při poslechu dostával až někam k 80 až 90 %, což se mi u ostatních sluchátek nestává.

ANC a transparentní mód

Jednu z důležitých vlastností určitě představuje aktivní potlačení okolních hluků. Přece jen se jedná o pracovní sluchátka, kde je tato funkce často prioritou. Samotné ANC má tři základní módy: vypnuto, zapnuto a adaptivní. V rámci adaptivního nastavení lze v aplikaci posuvným jezdcem určit míru potlačení.

Tady bych si dovolil jednu výtku k ovládání. Přepínat mezi jednotlivými režimy ANC lze pouze fyzickým posuvníkem na sluchátku, přičemž aktuální nastavení se zobrazuje i v mobilní aplikaci. Po rozbalení nabídky tam pak můžete upravit i míru adaptivního potlačení.

Ocenil bych možnost nastavit profil i míru přímo v aplikaci, abych vůbec nemusel sahat na fyzický posuvník. Stejně jsem z počátku vždy aplikaci otevíral, abych si ověřil, který režim jsem si opravdu aktuálně nastavil. Při přepnutí se totiž neozve žádný signál ani hlas, jak tomu často bývá u konkurence.

Jinak je ale ANC především díky čtyřem mikrofonům velmi schopné. Spolehlivě odfiltruje ruch ulice i některé stále mechanické zvuky jako například vysavač. U různých úrovní adaptivního nastavení jsem velké rozdíly nezaznamenal. Ve většině případů jsem tedy používal plně zapnuté ANC.

Když jsem potřeboval slyšet okolí, použil jsem dvojité poklepání na sluchátko a aktivoval si transparentní mód. Ten se hodí především tehdy, když na vás někdo promluví, nebo potřebujete sluch k orientaci. Tento mód funguje výborně a zesiloval zvuk téměř na běžnou úroveň bez nasazených sluchátek. Některé typy zvuků patrně i více.

Abych tuto podkapitolu shrnul, ovládání a adaptivní nastavení mne celkově nijak neuhranulo. S plným ANC a transparentním módem jsem naopak byl velice spokojen a věřím, že pro kancelářské použití mohou skvěle posloužit.

Telefonování

K pracovní náplni většinou patří i časté telefonování a ani to mne nijak nezklamalo. Díky trojici mikrofonů pouze pro tuto disciplínu byla kvalita hovorů velmi dobrá. Uskutečnil jsem jich několik a nestalo se mi, že by mi volaný nerozuměl, nebo měl se zvukem jakýkoliv problém. V této oblasti potěší i možnost přijímání a pokládání hovorů pomocí dotykového ovládání.

Doprovodná aplikace

Aplikace Epos Connect je velmi jednoduchá, ale nabídne veškeré ukazatele a ovládací prvky. Z hlediska designu se drží aktuálního trendu čistého rozhraní v jednoduchém vizuálním stylu, který upřednostní funkčnost a přehlednost.

Na hlavní obrazovce se zobrazuje pouze obrázek připojeného zařízení s jeho modelovým označením, ukazatel stavu baterie, již zmíněný ukazatel módu ANC (po otevření lze nastavit míru adaptivního ANC) a přepínač akustických módů, což je v podstatě jednoduchý ekvalizér.

Na výběr máte z neutrálního nastavení, módu pro řeč, klubového poslechu s upřednostněním basů a filmového profilu. Na posledním poli si můžete pohrát i s vlastním nastavením. Možnosti ekvalizéru jsou ale značně omezené.

V oddílu nastavení najdete údaj o aktuální verzi firmwaru a přepínač pro aktivaci chytrého pozastavení nebo spuštění přehrávání při sejmutí sluchátek z uší nebo jejich nasazení. To je praktická funkce, kterou jsem používal velmi rád.

Dále si ještě můžete upravit nastavení pro telefonní hovory a změnit jazyk aplikace (čeština bohužel chybí), případně aktivovat Bluetooth multipoint pro připojení více zařízení zároveň. Tím ale možnosti aplikace končí.

Výdrž na baterii

Výrobce uvádí výdrž až 30 hodin, jedná se ale o údaj pro zapnuté ANC a vypnuté Bluetooth. Při reálném použití s bezdrátovým připojením to tedy je o něco méně, i tak se ale jedná o výdrž naprosto dostačující pro většinu typů využití. I s aktivovaným ANC můžete počítat s výdrží okolo 20 hodin a i to je pořád doba, kterou většina nevyužije.

Dobití interní baterie trvá nějaké tři hodiny. Jak bylo zmíněno, nevýhodu představuje použití microUSB, které nyní už tak často nevídáme. USB-C by rozhodně v roce 2022 dávalo větší smysl.

Z hlediska výdrže baterie mne rozčilovala jen jedna věc. Ukazatel nabití v aplikaci není příliš spolehlivý. Úroveň nabití zobrazuje pouze v desítkách procent, takže se nejedná o úplně přesné údaje. Zároveň jsem měl občas pocit, že zůstal několik hodin poslechu „viset“ na jedné úrovni a po dalším zapnutí ukázal o 20–30 % nižší úroveň nabití. Ocenil bych ukazatel v jednotkách procent, kde se bude úroveň opravdu měnit plynule, a ne takto skokově.

Závěrečné hodnocení

Ačkoliv vlajkové „Eposy“ mají některé drobné nedostatky, celkově se jedná o velmi příjemná sluchátka. Zvukově jsou výborná a také ANC funguje spolehlivě. Bonusem je dotykové ovládání i pohodlná konstrukce a nízká hmotnost. Většina uživatelů ocení i bezproblémové telefonní hovory nebo připojení k více zařízením zároveň.

Sám bych si ale tento produkt nekoupil. Hlavní důvod? Design. Osobně si vzhled prémiových sluchátek představuji jinak. Chápu, že se designeři inspirovali v závodních barvách týmu Aston Martin Cognizant, ale kombinace tří odstínů zelené na jednom produktu si mne nezískala. Možná bych upřednostnil levnější verzi bez těchto prvků.

Dalším důvodem, proč nákup dobře zvážit, je množství zajímavé konkurence v této cenové kategorii. Při testování jsem si vzpomněl například na nový model Sony WH-1000XM5, se kterým jsem byl velmi spokojen a který se dá pořídit už za asi 10 tisíc Kč. S naditější peněženkou bych se možná poohlédl i po nějaké zajímavé akci na Bang & Olufsen Beoplay H95, které se nyní dají sehnat už za 13 990 Kč. V podobných i nižších cenových hladinách už najdete i Apple AirPods Max, je tedy z čeho vybírat.

Pokud se vám ale klasický design doplněný o sportovní prvky Formule 1 líbí, nákup bych vám určitě nerozmlouval (uskutečnit ho můžete na Smarty.cz). Epos Adapt 660 AMC jsou sluchátka s výborným zvukovým podáním, se kterými strávíte pohodový den v práci i dlouhý zaoceánský let v letadle bez rušení okolí.