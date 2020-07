Recenze ASUS ROG Phone 3: nejlepší herní telefon současnosti

Herní průmysl v posledních letech raketově roste a mobilní výrobci se předhánějí, kdo představí lepší telefon se zaměřením na hráče. Jedním z největších hráčů na trhu v tomto ohledu je Asus se svou řadou ROG Phone, a právě dnes uvádí na trh svou v pořadí již třetí generaci.

Nám ROG Phone 3 do redakce dorazil s předstihem, za což si české zastoupení Asusu zaslouží velkou pochvalu. My vám díky tomu můžeme přinést první českou recenzi téhle žhavé novinky společně s jejím oficiálním představením. Smartphone zaujme svým výrazným designem, který se ale až tolik neliší od loňské generace, brutálním výkonem v čele s nejnovějším čipsetem Snapdragon 865+, nekompromisní hardwarovou výbavou, podporou 5G sítí a velmi účinným chladícím systémem.

Herní nadšence potěší 144Hz AMOLED displej se skvělou odezvou 1 ms, originální design s podsvícenými prvky a na tlak citlivé boky. Novinka dále nabízí přední stereo reproduktory, 6 000mAh akumulátor s rychlým 30W nabíjením a systém se speciálním prostředím s herními prvky. Hlavní fotoaparát disponuje vysokým rozlišením 64 MPx a umožňuje nahrávat video až v 8K rozlišení.

První smartphone na světě s nejvýkonnějším Snapdragonem 865+ a až 16 GB RAM

144Hz displej s odezvou 1 ms a podporou HDR10+, přední stereo reproduktory

6 000mAh baterie, rychlé 30W nabíjení, herní prvky a bohaté příslušenství

ROG Phone 3 se na českém trhu bude prodávat od přijatelných 22 990 korun za variantu s 8 GB RAM a 256GB úložištěm, avšak nejvybavenější verze s 16 GB RAM a s 512GB pamětí vyjde na hodně vysokých 31 990 korun včetně DPH. Jaké další funkce jsou pro hráče připraveny a vyplatí se jeho koupě? To a mnohem víc vám prozradí naše podrobná recenze s videopohledem.

Videorecenze ASUS ROG Phone 3

Tip: nenechte si ujít naše další videa a přihlaste se k odběru YouTube kanálu

Balení s bohatým příslušenstvím

Prodejní balení je rozměrné, ale opravdu krásné a už na první pohled říká, že uvnitř se nachází něco speciálního. Nachází se v něm samotný telefon, větší 30W napájecí adaptér, metr dlouhý kabel, který je příjemně pletený a na každé straně se nachází konektor USB-C, a spona pro vyjmutí slotu pro dvě nanoSIM karty.

V krabičce se dále nachází redukce z USB-C na 3,5mm audio jack, stylový plastový kryt v černé barvě, gumové záslepky pro speciální konektor a samolepky. V balení se ale ještě nachází aktivní chladič s ventilátorem, s podsvícením, praktickým stojánkem a se zdířkou USB-C i 3,5mm audio výstupem. Za takto bohaté a povedené prodejní balení velice chválím.

Design se hráčům bude líbit

Při pohledu na ASUS ROG Phone 3 je jasné, že se nejedná o běžný smartphone. Asi nejvíce každého zaujme zadní strana, která je odvážná a hodně originální. I když dle mého názoru byla předchozí generace o chlup odvážnější. Výrazným prvkem a středobodem zad je opět logo Republic of Gamers, které je podsvícené a dokáže tak vizuálně zpestřit záda světelnými efekty podle vašich představ. Záda jsou zhotovena kompletně ze skla (Gorilla Glass 3) a díky svým křivkám se smartphone perfektně drží.

Šedá barva vcelku dobře odolává otiskům prstů, avšak záda jsou dosti hladká a kluzká, ale i tak je uchopení telefonu při hraní jisté. Dalším netradičním prvkem zad je průhled na chladící systém a samotný výdech tohoto systému. Fotomodul má také netradiční vzhled, avšak mírně vystupuje nad povrch zad, což je trochu škoda.

Rám smartphonu je vyroben z hliníku a nabízí několik viditelných i skrytých zajímavých prvků. Co příliš hráče nepotěší je absence 3,5mm audio výstupu na sluchátka, avšak telefon nabízí hned tři zdířky USB-C. Hlavní konektor se tradičně nachází vespodu, ale je umístěn více vlevo od středu, což se na první pohled může zdát jako nešťastné řešení. Avšak při hraní lze pro nabíjení využít druhý konektor na levém boku, který také podporuje rychlé nabíjení.

Pokud ale chcete hrát, nabíjet a poslouchat hudbu skrze drátová sluchátka, tak už vám může umístění hlavního USB-C konektoru a absence výstupu na sluchátka trochu vadit. Tehdy ale můžete využít chladiče z balení, který nabízí jak zdířku USB-C, tak i 3,5mm audio výstup. Speciální konektor na boku obsahuje dvě zdířky USB-C, ale pozor – ta pravá neslouží pro nabíjení, to do ní nesmí bát přivedeno! Proto přijdou vhod gumové záslepky v balení.

Takto má vypadat telefon pro herní nadšence

Na levé straně telefonu se dále nachází slot na dvě nanoSIM karty. Pravý bok nabízí tradiční hardwarová tlačítka a zároveň v rozích i ultrasonické plošky (o nich je více napsáno v samostatné kapitole, kde se zaměřuji na všechny herní funkce). Pravý a levý bok jsou zároveň citlivé na tlak. Doplním, že telefon je také vybaven hned čtyřmi mikrofony a technologií ASUS Noise Reduction.

Přední stranu zaujímá velký displej a velké stereo reproduktory, které hrají velmi hlasitě, mají slušný basový podkres a dokáží velice dobře vtáhnout do hry i filmového děje. Někoho by mohly urážet tlustší rámečky okolo displeje, ale vězte, že jsou více než praktické. Při hraní her máte lepší úchyt, takže nedochází k nechtěným dotykům, a telefon nemá žádný rušivý výřez pro selfie kamerku.

Na přední straně našla své místo i notifikační LED dioda, kterou jsem u smartphonů již dlouho neviděl a její přítomnost velice chválím. Doplním, že rozměry zařízení jsou 171 x 78 x 9,85 mm a hmotnost se vyšplhala na 240 gramů, což už je nejen při delším hraní znát, ale je to daň za bohatou výbavu a velký akumulátor. Dle vyjádření výrobce by měl být ROG Phone 3 kompatibilní s veškerým příslušenstvím pro předchozí generaci. Menším zklamáním je fakt, že smartphone není nijak chráněn vůči vodě ani prachu.

Špičkový 144Hz displej s odezvou 1 ms

Abyste si vychutnali herní zážitek na maximum, ROG Phone 3 nabízí velký 6,59palcový AMOLED displej. Ten je naprosto perfektní a narovinu říkám, že k němu nemám žádné výtky. Jeho rozlišení je plně dostatečné Full HD+ (2 340 x 1 080 pixelů), tedy jemnost 391 pixelů na palec.

Poměr stran je 19,5:9, což se skvěle hodí pro hraní her, sledování filmů a videí i pro brouzdání po internetu. 10bitový zobrazovací panel láká na skvělé barevné podání, absolutní černou a schopnost zobrazit až 111% gamutu DCI-P3. Displej je kryt odolným krycím sklem Gorilla Glass 6.

Hráči ocení vysokou obnovovací frekvenci 144 Hz, ovšemže lze nastavit i standardních 60 Hz nebo 90 Hz, 120 Hz, popřípadě automatickou frekvenci. Jistě oceníte i nízkou dobu odezvy, která činí 1 milisekundu. Kromě toho displej slibuje extrémně nízkou latenci dotyku, která činí pouhých 25 ms (nejnižší latence ze všech smartphonů) a vzorkovací frekvenci 270 Hz.

Má vyšší obnovovací frekvence smysl?

Je vyšší obnovovací frekvence displeje skutečně taková výhoda? Většina dnešních her je stejně optimalizována a běží ve standardní 60Hz frekvenci. Pokud ovšem hrajete hry, které zmíněnou frekvenci podporují, tak je vyšší kmitočet displeje velice znát. Zde se můžete podívat na seznam her, které podporují až 120 fps a jsem rád, že mezi nimi nechybí můj oblíbený Real Racing 3 a Riptide GP: Renegade. Avšak při běžném používání jsem takřka nezaznamenal rozdíl mezi 144 Hz a 90 Hz.

Zobrazovač je perfektně čitelný i na přímém světle, protože nabízí vysoký maximální jas 650 nitů (krátkodobě až 1 000 nitů). Nepřekvapí podpora HDR10+, Always-on displeje nebo funkce noční režim (filtr modrého světla). Smartphone si navíc od firmy TüV Rheinland vysloužil certifikát za velmi nízké vyzařování modrého světla.

Čtečka otisků prstů v displeji a odemykání obličejem

Na přední straně našla své místo čtečka otisků prstů, která je ukrytá přímo v displeji. Je vhodně umístěna a je dosti rychlá a přesná. Navíc není potřeba na ni nějak zvlášť tlačit a samotný senzor je akorát velký, takže se na něj prstem snadno trefíte.

Pro autentizaci lze také využít 2D sken obličeje, který sice nezajišťuje tak vysokou míru ochrany jako čtečka prstů, ale je také velice rychlý a odemykání je díky němu pohodlné.

Hardwarová výbava na nejvyšší úrovni

ROG Phone 3 je první smartphone na světě, o jehož masivní výkon se stará čipset Qualcomm Snapdragon 865+ (1x Cortex A77 Prime s taktem až 3,1 GHz, 3x Cortex A77 až 2,4 GHz a 4x Cortex A55 až 1,8 GHz). Oproti základnímu Snapdragonu 865 byl zvýšen výkon na hlavním jádru o 10 %, což znamenalo překonání magické frekvence 3 GHz. O grafický výkon se stará grafický akcelerátor Adreno 650, jenž také nabízí nárůst výkonu o 10 procent.

Smartphone je dostupný ve třech verzích. V redakci jsme měli možnost vyzkoušet tu „nejvýkonnější“, která nabízí neuvěřitelných 16 GB RAM a úložný prostor s obrovskou kapacitou 512 GB (uživateli je dostupných zhruba 490 GB). Dále jsou dostupné varianty 8 GB/256 GB a 12 GB/512GB.

Ve všech modelech se nachází velmi rychlé operační paměti LPDDR5 s 50% nárůstem rychlosti dat oproti předchozí generaci LPDDR4x a zároveň s o 20 % nižší spotřebou. Interní úložiště nabízí rychlé UFS3.1 paměti.

Vysoký výkon a systém ROG GameCool 3

V AnTuTu benchmarku (v8) jsem průměrem tří testů dosáhl na hodnotu 615 tisíc bodů, což novinku řadí na první místo tohoto žebříčku a ROG Phone 3 je tak nejvýkonnějším telefonem současnosti. Z toho je patrné, že výkonu má telefon na rozdávání. Optimalizace je také perfektní, nikdy se mi nestalo, že by se něco zaseklo, nebo že bych musel na něco dlouho čekat.

Nový chladicí systém GameCool 3 používá „sendvičové“ uložení, což znamená, že jsou na sobě naskládány jednotlivé vrstvy. Velký grafitový film, který je nejblíže k displeji, šíří teplo rovnoměrněji kolem obrazovky. Nová vylepšená konstrukce 3D parních komor odvádí teplo ještě rychleji pomocí měděného chladiče, který je 6x větší než ten, který se používá v telefonu ROG Phone II.

Hardwarové parametry Asus ROG Phone 3 Systém: Android 10 Rozměry: 171 x 78 x 9,85 mm , Hmotnost: 240 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865, octa-core 1x 3,09 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,8 GHz Kryo 585 RAM: 8/16 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,59", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 1/1.72", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 13 Mpx, f/2.4, 11mm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 5 Mpx, f/2.0, makro , Přední kamera: 24 Mpx, f/2.0, Full HD Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ad (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 6000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

I při nejvyšší zátěži se zadní strana úplně nerozpálí a zůstává přiměřeně teplá, nikoliv horká. Vnitřní úložiště nelze rozšířit o paměťové karty, protože telefon disponuje „pouze“ slotem pro dvě nanoSIM karty. Ve výbavě dále nechybí podpora 5G sítí, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS a ani NFC.

Perfektní výdrž baterie a rychlé 30W nabíjení

Uvnitř telefonu se nachází uživatelsky nevyjímatelný akumulátor s velmi vysokou kapacitou 6 000 mAh. Smartphone se také může pochlubit podporou rychlého 30W nabíjení Qualcomm Quick Charge 4.0 a Asus HyperCharge. Nabíjení je vzhledem ke kapacitě baterie vcelku rychlé, už za dvacet minut se nabije na 30 %, do 60 % to trvá dalších zhruba 25 minut a do plna pak dalších 50 minut.

Je ale škoda, že smartphone i přes skleněná záda nepodporuje bezdrátové nabíjení. Délka výdrže baterie na jedno nabití je skvělá a pro méně náročné uživatele se stane dvoudenní výdrž běžnou realitou. Avšak tento smartphone si jistě koupí hráči, kteří budou pařit každou volnou chvíli, takže pokud budete více zatěžovat telefon hraním her, budete se muset smířit s jedním dnem na jedno nabití, i tak ale nemá ROG Phone 3 ve výdrži baterie mezi herními smartphony konkurenty.

výdrž baterie je fenomenální a takový Asphalt 9 můžete hrát 9,5 hodiny vkuse. Telefon má velmi dobře zvládnutou správu napájení. Asus PowerMaster nabízí vyvážený režim, režim řízení spotřeby, super úsporný režim a dva vlastní úsporné režimy baterie. Nechybí ani pokročilá péče o baterii, možnosti jejího šetření nebo automatické uspávání aplikací.

Android 10 a prostředí ROG UI

Asus nic nepodcenil a nový model vybavilo nejnovějším operačním systémem Android 10 doplněným o nástavbu ROG UI, která je zaměřená pro hráče, ale i standardním prostředí ZEN UI. Systém je bleskurychlý a nabízí mnoho vylepšení, zejména v oblasti hraní, čemuž se věnuje následují kapitola.

Prostředí je vzhledově velmi povedené a pokud nebudu počítat jiné ikonky a funkce navíc, tak se příliš neliší od čistého Androidu. V systému se nachází několik vlastních aplikací od Asusu, jedná se především o různé nástroje, aplikaci fotoaparátu nebo herní režim.

ROG Phone 3: herní bestie

K hernímu telefonu neodmyslitelně patří herní režim a další herní prvky a funkce, na které se podrobně zaměřím v této kapitole. Začněme ultrasonickými ploškami, které jsem zmínil v úvodu recenze. Ty slouží ke stejným účelům jako tlačítka na herních ovladačích. Lze tak na ně ve hrách namapovat různé funkcionality a ovládací klávesy. Jejich stisk je jistý a díky haptické odezvě také příjemný.

Nově AirTriggers (senzorické plochy) umožňují až pět typů dotyků – jednoduchý dotyk, dvojitý dotyk (jedna ploška se rozdělí na dvě), dlouhý stisk, swajpnutí doleva či doprava na jedné plošce a swajpnutí prsty k sobě a od sebe. Sevřením telefonu se díky na tlak citlivým bokům spustí/vypne režim X, který na smartphonu nastaví maximální výkon.

O přídavném větráčku už byla řeč, ale ještě doplním, že snižuje teplotu procesoru až o 4° C a navíc při hraní chladí nejen telefon, ale také prsty. Větráček je tichý, avšak jeho hlučnost, respektive otáčky, lze řídit přímo v telefonu nebo můžete nechat zapnuté inteligentní řízení.

ASUS Armoury Crate: herní portál

Armoury Crate je herní portál/nástroj, který uživateli nabízí kompletní přehled o systémových funkcí (teplotě procesoru, využité paměti RAM apod.), knihovnu her, včetně jejich nastavení (výkon, zvuk, displej, přizpůsobení dotyků a další), funkci ladění výkonu a nastavení osvětlení a rychlosti ventilátoru. Možnosti osvětlení jsou pestré a konkrétní nastavení lze navíc synchronizovat s přáteli.

Herní džin je další velkou zbraní smartphonů ROG Phone. Jedná se o panel, který lze v každé hře vytáhnout „swajpnutím“ z levého okraje obrazovky. Na tomto panelu vidíte přehled základních informací a máte možnost pohodlně měnit jas a frekvenci displeje, vypnout notifikace a mnoho dalšího.

Hraní her si opravdu vychutnáte, a i náročnější hry tento smartphone zvládá na největší detaily a plné snímkování. Perfektní grafika, rychlá odezva displeje a výborné stereo reproduktory dokáží tuto mašinu proměnit ve skutečnou kapesní konzoli. Pro pohodlnější hraní Asus nabízí plno příslušenství a i díky tomu je značka ROG Phone tolik populární.

Fotoaparát(y) a záznam videa

ROG Phone 3 disponuje hned třemi zadními fotoaparáty. Hlavní snímač dostal do vínku vysoké rozlišení 64 MPx a světelnost f/1.8. Druhým fotoaparátem se stal ultra-širokoúhlý snímač s rozlišením 13 MPx, úhlem záběru 125° a světelností f/2.4. Třetí je 5MPx makro kamerka se světelností f/2.0. Hlavní fotoaparát nabízí funkci skládání 4 pixelů do jednoho, takže výsledné fotografie jsou v rozlišení 16 MPx.

Selfie fotoaparát má také vysoké rozlišení, konkrétně nabízí 24 MPx (f/2.0). Mezi funkcemi fotoaparátu nechybí ruční mód, panorama, noční režim a makro. Někomu by mohl scházet portrétní režim, kterým aplikace fotoaparátu nedisponuje.

Ačkoliv se jedná primárně o herní smartphone, tak výsledné fotografie z hlavního fotoaparátu nejsou vůbec špatné. Za dobrých světelných podmínek umí pořídit velmi kvalitní fotografie plné barev s velkým detailem. Ani scén s protisvětlem, velkým dynamickým rozsahem nebo zataženou oblohou se nemusíte bát, i když dynamický rozsah by mohl být lepší.

Pochválit musím zejména makro snímky, které jsou v podání hlavního snímače bravurní. Makro kamerka také odvádí dobrou práci, ale díky horší světelnosti objektivu a nižšímu rozlišení čipu nejsou snímky tak kvalitní.

Širokoúhlý fotoaparát nefotí špatně, ale na nejlepší širokoúhlé snímače ztrácí v míře detailů a ostrosti. Avšak musím pochválit za poměrně dobrou snahu o odstranění deformace při okrajích snímků.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě je potřeba počítat s vyšší mírou šumu a horší ostrostí. Ke zlepšení snímků lze naštěstí využít noční režim, který noční scénu vyfotí zhruba za 5 vteřin a lépe dané fotografie prosvětlí a vytáhne detaily.

Záznam videa až v 8K rozlišení

ROG Phone 3 zvládá natáčet v maximálním rozlišení 8K při 30 fps. Avšak lepších výsledků dosáhnete při 4K a to jak při 60 fps, tak i při 30 fps, kdy je navíc možné nahrávat i skrze „širkokáč“. Nicméně širokoúhlý fotoaparát nepodává při natáčení příliš dobré výsledky. U záznamu videa je přítomná i tříosá elektronická stabilizace obrazu, která je vcelku účinná.

Jelikož telefon disponuje hned 4 mikrofony, nechybí ani pokročilé snímání zvuku, kdy můžete vybrat směr zvuku nebo snížit hluk větru. Při natáčení lze použít i sledování vybraného objektu pro jeho neustálou ostrost. Natáčet lze i zpomalené záběry a tu se snímkovací frekvencí 120 fps pro 4K video, až 240 fps pro Full HD video nebo až 480 fps pro HD video. Velice pokročilý je také profesionální mód.

V aplikaci fotoaparátu je dostupný i profesionální režim nebo funkce pro hyper stabilizované video, avšak toto video je natáčeno skrze širokoúhlý snímač a následně stabilizováno, takže kvalita těchto videí není příliš dobrá. Celkově ale smartphone natáčí velice dobře, vyzdvihnout musím nízkou míru šumu, ostré detaily a vcelku plynulé a přesné ostření.

Závěrečné hodnocení

Dle mého názoru je ROG Phone 3 nejlepším herním smartphonem na trhu. Vyzdvihnout musím zejména výkon, který je brutální a pokud sáhnete po verzi s 16 nebo 12 GB RAM, budete maximálně spokojeni a nic vás nebude omezovat. Tyto varianty nabízí i štědrou porci úložiště, což se bude hodit, protože telefon nenabízí slot na microSD karty. Pochválit musím i za bohaté balení i za širokou nabídku příslušenství pro hráče, kterou žádný jiný výrobce smartphonů nenabízí.

Telefon zaujme i povedeným designem s podsvícenými prvky. Jen škoda, že schází voděodolnost a hmotnost zařízení je také poněkud vyšší. Výborná je výdrž baterie a vhod přijde i rychlé 30W nabíjení, avšak možnost bezdrátového nabíjení chybí. Cool vychytávkou je barevné podsvícení loga, které lze navíc využít jako notifikační diodu, ale i tu tato novinka má, což už ve světě smartphonů není standarem. Bohužel jsem si musel dlouho zvykat na větší rozměry, za které může přítomnost většího displeje. Hráči to ale řešit nebudou, pro ty je naopak větší zobrazovací panel klíčový.

Displej s obnovovací frekvencí 144 Hz je ale špičkový a je jedním z dalších hlavních kladů tohoto telefonu. Na přední straně se velmi dobře vyjímají stero reproduktory, které hrají opravdu hlasitě. Nesmím zapomenout zmínit rychlou čtečku otisků prstů v displeji nebo odemykání obličejem. Ve výbavě mi hodně chyběl 3,5mm výstup na sluchátka, naštěstí ale dostanete v balení redukci z konektoru USB-C nebo můžete využít ten na přibaleném aktivním větráčku.

Schopnosti fotoaparátu nepatří k tomu nejlepšímu ve své cenové kategorii, ale i tak dokáže za dobrých světelných podmínek pořídit velmi kvalitní fotografie a video záběry. Použitý operační systém Android 10 je bleskurychlý a celková optimalizace je perfektní. Hlavní devízou smartphonu ROG Phone 3 je hraní her, k čemuž má nejen patřičný výkon a uzpůsobený hardware, ale i perfektní herní režim.

ROG Phone 3 bych doporučil všem herním nadšencům, kteří z něj budou nadšeni. Akorát cena za větší paměťové verze je poněkud vyšší. Mezi konkurenty patří Xiaomi Black Shark 3, i když ten si u nás (zatím) oficiálně nekoupíte. Levnější alternativou pak může být Nubia RedMagic 5G, kterou jsme testovali nedávno. ROG Phone 3 je ale jasným korunovaným králem herních smartphonů, a navíc s nejvýkonnějším mobilním čipsetem od Qualcommu.