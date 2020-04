Rebelie v podání Huawei? V modelu P40 jsou součástky z USA

Média spojená s mobilními technologiemi v posledních dnech zaplňují témata spojená s novou řadou Huawei P40. První dojmy a recenze , nejvyšší skóre v žebříčku DxOMark, testy fotoaparátů, absence Google služeb a další podrobnosti jsou teď víceméně všude.

Jak je všem dobře známo, Huawei má poslední měsíce velmi vyostřené vztahy s USA a kvůli tomu nemůže tento čínský gigant spolupracovat s firmami z Ameriky. Portálu The Financial Times se však podařilo upozornit na fakt, který nikoho nenapadl a přitom je velmi důležitý. Huawei P40 Pro má totiž ve svých útrobách několik součástek z USA.

A přesně to by se vzhledem k zákazu obchodování mezi Huawei a firmami z USA dít nemělo. Všechny tři součástky v tomto případě spadají do sekce modulů pro mobilní sítěa nejznámějším z trojice je Qualcomm. S touto společností Huawei sice smlouvu o spolupráci má, ale pro zbylé dvě (Skyworks a Qorvo) platí plošné nařízení vlády USA.

Je ale možné a zřejmě i pravděpodobné, že tyto společnosti dodatečně získaly povolení a s čínskému gigantovi součástky dodávat. Huawei ani nikdo ze zainteresovaných firem se nicméně k této situaci nevyjádřil. Pokud však bylo porušeno nařízení vlády USA, zřejmě se to bude dále projednávat a budou vyvozeny důsledky.