Qualcomm odkládá výrobu 2nm čipů pro Samsung, hlavním viníkem je cena

- Výrobce čipů Qualcomm má problémy dohodnout se s jihokorejským Samsungem
- Zahájení výroby čipů postavených na 2nm architektuře se odkládá na příští rok
- Jádrem sporu je cena
Globální čipová krize je podle všeho zpět, i když tentokrát za ní nemohou ani tak geopolitické události, jako rapidní rozvoj umělé inteligence. Právě pro AI rezervují své kapacity prakticky všichni výrobci čipů po celém světě, čemuž se není co divit – ve slovím spojení umělá inteligence jsou totiž velké peníze, ať už si myslíme, že má AI velkou budoucnost, nebo se domníváme, že je to jen nafouknutá bublina. Nedostatečné výrobní kapacity nyní dopadají i na ty největší hráče, konkrétně na jihokorejský Samsung.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Budou prémiové smartphony dražší, nebo jich bude méně?
Qualcomm totiž odložil výrobu čipu nové generace pro mobilní platformy vyráběného 2nm technologií, na kterém spolupracuje právě se Samsungem, a to až na rok 2027. Podle jihokorejského média The Bell je toto zpoždění způsobeno doposud nevyřešenými vyjednáváními týkající se ceny, a to navzdory tomu, že většina technických problémů mezi oběma giganty již byla vyřešena. Qualcomm plánoval využít pokročilý 2nm výrobní proces Samsungu, aby mohl konkurovat čipům řady A20 z dílny Applu.
Ačkoli je Qualcomm údajně spokojen s výkonem 2nm technologií Samsungu, požádal o další snížení výrobních nákladů. Samsung doposud odmítal ceny snížit s odůvodněním, že aktuálně projednávaný objem objednávek není natolik velký, aby Qualcomm dostal nějakou slevu. To představuje odklon od předchozí spolupráce mezi Qualcommem a Samsungem na čipech Snapdragon 8 Gen 1 vyrobených 4nm procesem, kdy problémy s výtěžností vedly Qualcomm k přesunu části výroby na 3nm proces od TSMC.
Portál Business Korea nicméně informoval, že výtěžnost 2nm čipů od Samsungu nyní přesahuje 70 %, což naznačuje lepší stabilitu výroby ve srovnání s minulými zakázkami. Hlavní překážkou pro uvedení 2nm čipů na trh je nyní patová situace ohledně cen – bez včasné dohody by se výroba moderních čipů mohla zpozdit, což pravděpodobně ovlivní dynamiku nabídky čipů v segmentu prémiových smartphonů v příštím roce. Jakým způsobem, to se teprve ukáže, pakliže se obě strany nedohodnou.