Qualcomm láká na příští tiskovku. Představí na ní nové Snapdragony?

Stejně jako v minulých letech, i letos se Qualcomm chystá v půlce roku uvést vylepšenou verzi svého aktuálně nejvýkonnějšího mobilního čipsetu. O Snapdragonu 8 Gen 1+ se spekuluje již delší dobu, přičemž v posledních týdnech se zprávy o něm poněkud rozcházely – některé zdroje tvrdily, že termín premiéry je na spadnutí, zatímco jiné hovořily o odkladech způsobených pandemií.

Snapdragon 8 Gen 1+ ještě tento týden?

Nyní se zdá, že pravdu měla první skupina. Qualcomm totiž v minulých dnech rozeslal pozvánky na akci s názvem Snapdragon Night, která se odehraje v Číně tento pátek 20. května. Má začít ve 14:00 našeho času, přičemž pojednávat by měla hlavně o dvou čipsetech – zmíněném Snapdragonu 8 Gen 1+ a poté levnějším Snapdragonu 7 Gen 1.

V případě Snapdragonu 8 Gen 1+ bychom se měli dočkat pouze drobných vylepšení oproti „neplusové“ variantě. Qualcomm patrně lehce navýší takty procesorových a grafických jader a kromě toho má být čipset vyroben v továrnách společnosti TSMC, jejíž 4nm proces je o něco pokročilejší než ten dříve používaný od Samsungu. Ve výsledku by tak mohl být Snapdragon 8 Gen 1+ o něco efektivnější než 8 Gen 1. Jedním z prvních smartphonů s novým čipsetem by měla být Motorola Edge X30.

Snapdragon 7 Gen 1 by pak měl být čipsetem vyšší střední třídy, jehož procesorová jednotka by měla oproti 8 Gen 1 postrádat „supervýkonné“ jádro Cortex-X2 – k dispozici mají být čtyři jádra Cortex-A710 s taktem 2,36 GHz a čtyři jádra Cortex-A510 s taktem 1,8 GHz. Jako první by měla Snapdragon 7 Gen 1 použít společnost Oppo u své nové řady smartphonů Reno 8, jejíž premiéra je naplánována na 23. května.