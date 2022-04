Nejnovější Snapdragon střední třídy poprvé v Oppo Reno 8?

Čínský výrobce Oppo patří mezi největší světové výrobce chytrých telefonů. Kromě top modelů si u zákazníků získal popularitu také svými modely střední třídy, jako je například řada Reno 7. Podle známého leakera Digital Chat Station se během příštího měsíce odehraje představení nové řady Oppo Reno 8, která by měla ukrývat jedno překvapení na pozici čipsetu. Čínský leaker totiž tvrdí, že řada Reno 8 bude disponovat různorodou „pohonnou jednotkou“.

Jednou z nich bude nejmenovaný MediaTek, pravděpodobně Dimensity 8000/8100. Zajímavější je ovšem druhá varianta, kterou by měl být Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – pokud se tato spekulace ukáže jako pravdivá, jednalo by se o jeden z prvních telefonů na trhu, který by disponoval novým čipsetem od Qualcommu spadajícím do střední třídy.

Digital Chat Station zveřejnil také specifikace smartphonu s modelovým označením PGAM10, který rovněž spadá do chystané řady Reno 8. Toto zařízení údajně disponuje 6,55″ OLED panelem s obnovovací frekvencí 120 Hz, baterií s kapacitou 4 500 mAh a podporou 80W nabíjení, čtečkou otisků prstů ukrytou v displeji, 50Mpx hlavním snímačem Sony IMX766, 8Mpx širokoúhlým, 2Mpx makro a 32Mpx pro selfies.

Zmíněný Snapdragon 7 Gen 1 by měla doprovázet LPDDR5 RAM a úložiště UFS 3.1. Spekuluje se, že Snapdragon 7 Gen 1 bude osazen čtyřmi jádry Cortex-A710 a čtyřmi jádry Cortex-A510, přičemž by měl vynechat jádro X2, které se nachází ve vlajkovém Snapdragonu 8 Gen 1. Grafikou by poté měla být starší Adreno 662 (nejvybavenější čipset využívá Adreno 730).