Qualcomm chce dodávat čipsety pro Huawei. Americkou vládu žádá o výjimku

Šéf Huawei v minulém týdnu oznámil, že kvůli americkým restrikcím již nebude moci odebírat mobilní čipsety Kirin od své dceřiné společnosti HiSilicon; důvodem je používání amerických technologií při výrobě, kterou zajišťuje tchajwanská firma TSMC. Z této situace chce těžit americký Qualcomm, který by rád do telefonů Huawei dodával vlastní čipsety Snapdragon.

Qualcomm chce na konci Kirinu vydělat

Podle informací z deníku Wall Street Journal zástupci Qualcommu lobují přímo u americké vlády, aby získali licenci povolující obchodování s Huawei; bez ní nesmí s Huawei spolupracovat žádná americká firma. Získat licenci není rozhodně nic jednoduchého, mezi neúspěšné žadatele se řadí například Google, který tak nemůže do telefonů Huawei dodávat systém Android obohacený o vlastní služby a aplikace.

Pokud by Qualcomm výjimku získal a s Huawei se domluvil, došlo by k poměrně paradoxní situaci – čínský výrobce by neodebíral čipsety HiSilicon Kirin vyrobené v továrnách TSMC, ale čipsety Qualcomm Snapdragon vyrobené v těch stejných továrnách.

Vyhrají finance nebo americko-čínský firewall?

Úspěchu Qualcommu v tomto jednání příliš nevěříme. Administrativa Donalda Trumpa chystá další vlnu opatření, která mají zcela zpřetrhat jakoukoliv spolupráci čínských a amerických firem. Namísto udělení výjimky bychom tak spíše očekávali úplný zákaz obchodování Qualcommu s jakýmkoliv čínským výrobcem smartphonů.

Už jen z tohoto důvodu se dá předpokládat, že Huawei bude hledat výpomoc u čínských firem, například u MediaTeku, který opět začíná nakukovat do nejvyšších pater. Otázkou ovšem je, zda je MediaTek schopen tyto čipy vyrábět bez použití amerických technologií.