První smartphone s HarmonyOS bude pravděpodobně Huawei P50

Huawei kolem svého operačního systému HarmonyOS dělá spoustu tajností. Naposledy v srpnu loňského roku řekli zástupci čínského giganta, že HarmonyOS bude dostupný pomocí aktualizace na všechny telefony s EMUI 11, „až bude hotový“. Podle již smazaného příspěvku na sociální síti Weibo nicméně prvním telefonem s předinstalovaným HarmonyOS 2.0 bude Huawei P50.

HarmonyOS je odpovědí na americké sankce, které znemožňují uživatelům využívat služby Google na novějších telefonech z dílny Huawei. Systém má být kompatibilní s aplikacemi z Androidu a už od svých začátků čelí kritice, že se jedná o pouhou kopii nejpopulárnějšího mobilního operačního systému na světě.

Aktualizace na HarmonyOS by se měly dočkat smartphony z řady Huawei P40, Huawei Mate 40 či tablet MatePad Pro. Kdy se tak stane, je ovšem předmětem diskusí. Pravděpodobně to bude po uvedení P50 do prodeje, což by mohlo být v březnu či dubnu letošního roku.