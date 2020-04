První informace o Galaxy Note 20: podívejte se, jak by mohl vypadat

Řada Note od Samsungu každým rokem nabízí to nejlepší, co má jihokorejská společnost ve svém know-how. Podle minulých let by se i letos mělo představení uskutečnit koncem léta a před sebou tedy máme ještě zhruba 4 měsíce. I přesto se však na internetu v posledních hodinách objevily rendery odhalující možnou podobu modelu Galaxy Note 20. Ty vznikly na základě snímků forem pro výrobu pouzder modelu Galaxy Note 20+, které získal známý leaker Roland Quandt z WinFuture.de. Pokud vám tohle jméno nic neříká, tak vězte, že se jedná o osobu, která jako první odhalila podobu řady Galaxy S10, Galaxy S20, Huawei P40 nový OnePlus 8 a celou řadu dalších modelů, takže jde o velmi důvěryhodný zdroj.

Roland sice chystaný model označuje jako Galaxy Note 11+, ale jako pravděpodobnější varianta se jeví pojmenování Note 20. Prostor pro modul fotoaparátu tvarem připomíná ten, který najdeme v nynější vlajkové lodi – Samsung Galaxy S20 Ultra. Alespoň na jednom z chystaných modelů tak můžeme očekávat stejnou výbavu fotoaparátu. Rozdílů oproti řadě bude kromě stylusu a trochu hranatějšího designu velmi málo.

Here's a fun one. This is a mold for an inlay for the official Samsung Galaxy Note 11 (Plus) LED View Cover. (Ignore the markings and the aspect ratio could be a little off, too). pic.twitter.com/kAZEFmTXhB

— Roland Quandt (@rquandt) March 31, 2020