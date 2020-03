Samsung předběhl Apple ve výrobě čipsetů. Exynosy přitom uživatelé příliš v lásce nemají

Mobilní čipsety Samsung Exynos se v posledních dnech staly poměrně diskutovaným tématem. Uživatelé smartphonů korejské značky jsou z nich nešťastní a na server change.org vystavili petici, která má Samsung přinutit používat výhradně čipsety od Qualcommu.

Dejte nám Qualcomm!

Samsung zatím do svých vlajkových lodí nasazuje obě varianty, ovšem přímé srovnání hovoří jasně ve prospěch čipů konkurenčního výrobce. Telefony Samsung poháněné procesory Qualcomm Snapdragon jsou ve srovnání se stejnými modely s Exynosy výkonnější, méně se zahřívají a také déle vydrží na jedno nabití. Kromě toho do telefonů s čipy od Qualcommu Samsung nasazuje fotosnímače od Sony, zatímco do telefonů s Exynosy dává údajně méně kvalitní fotočipy vlastní výroby. Bohužel pro nás, právě pro evropský trh jsou určeny verze s Exynosy.

Galaxy S20 Ultra: Snapdragon vs. Exynos

Známý technologický youtuber Mrwhosetheboss před několika dny zveřejnil video, ve kterém porovnává Samsung Galaxy S20 Ultra ve verzích s čipem Exynos a Snapdragon. Výsledky jsou poměrně dost nevyvážené a snad v každém ohledu (výkon, zahřívání, výdrž, kvalita fotografií) hrají ve prospěch Snapdragonu. Verze s tímto čipem se přitom v Evropě vůbec neprodávají.

Samsung si je patrně problémů s vlastními čipsety vědom; před nedávnem rozpustil tým, který se staral o vývoj vlastních procesorových jader a kromě toho rozšířil počet trhů, na které dodává vlajkové smartphony s procesory od Qualcommu. Je tak možné, že sám své úsilí v oblasti mobilních čipsetů ukončí, což lehce naznačují i první rozborky kódu softwaru chystaných smartphonů Samsung Galaxy Note 20 a Fold 2 (kódová označení Canvas a Winner2); podle nich Korejci v obou případech vsází na Qualcomm.

Čipy Samsung Exynos loni předběhly Apple Axx

Paradoxně toto virtuální plivání na čipy od Samsungu přichází v době, kdy se korejský gigant se svými Exynosy prodral na třetí příčku mezi výrobci mobilních čipsetů, když předběhl Apple. Podle Counterpoint Research patřila v loňském roce první příčka Qualommu s podílem 33,4 %, druhý skončil MediaTek s 24,6 % a třetí Samsung získal 14,1 %. Čtvrtý Apple se může pochlubit podílem 13,1 %, ovšem zespodu na něj dotírá Huawei se svými Kiriny.

Jsme zvědaví, jakým směrem se Samsung se svými čipsety vydá a zda vyslechne nářky nešťastných uživatelů. O zmíněnou petici je poměrně velký zájem, v době psaní článku již nasbírala 20 tisíc podpisů, přičemž cíl je 25 tisíc.