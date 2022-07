Prostředí One UI 4.5 bude na Galaxy Watch 5 vypadat skvěle. Přesvědčte se sami

Chytré hodinky od Samsungu patří dlouhodobě mezi tu nejlepší nositelnou elektroniku, jakou si mohou majitelé telefonů s Androidem pořídit. Představení hodinek Galaxy Watch 4 znamenalo pro korejskou společnost menší revoluci, neboť nahradila svůj vlastní systém Tizen řešením od Googlu v podobě Wear OS 3. Změna to byla vcelku povedená, avšak mnozí již netrpělivě vyhlíží nástupce se spekulovaným názvem Galaxy Watch 5.

Internetem prozatím kolují pouze spekulace, avšak známý leaker Evan Blass zveřejnil detailní snímky uživatelského rozhraní One UI Watch 4.5, které bude postaveno na verzi systému Wear OS 3.5. Screenshoty odhalily například aktualizovanou QWERTY klávesnici se třemi metodami vkládání textu (diktování, klasická klávesnice a ruční psaní), podporu volání ze dvou SIM karet či možnosti přizpůsobení pro osoby s handicapem.

Samsung prozatím nemá co se týče Wear OS 3 velkou konkurenci. Kromě vlastního modelu Galaxy Watch 4 se na trh dostane v nejbližší době pouze Montblanc Summit 3. Do té doby by ale firma ze Soulu mohla mít už na trhu Galaxy Watch 5 – jejich představení se očekává na podzim letošního roku.