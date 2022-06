Galaxy Watch 4 už nebudou samy. Druhé hodinky s wearOS 3 přicházejí ze Švýcarska

Samsung ve spolupráci s Googlem loni zahájil drobnou hodinkovou revoluci – namísto dlouze budovaného systému Tizen do svých Galaxy Watch 4 nasadil třetí generaci platformy wearOS. Zdálo se, že Google získal silného partnera, který bude slávu hodinkového systému z Mountain View šířit, a že nové hodinky s ním porostou jako houby po dešti. Jenže chyba lávky – wearOS 3 je stále exkluzivní pro Galaxy Watch 4.

Vše by se mělo změnit 15. července, kdy půjdou do prodeje nové hodinky Montblanc Summit 3. Švýcarský výrobce je představil v tomto týdnu a hned zpočátku si musíme říct, že o konkurenta Galaxy Watch 4 rozhodně nepůjde. Tedy alespoň v očích zákazníků Samsungu, neboť Montblanc si za svůj nový produkt řekne o několikanásobnou částku – 1 250 eur, tedy asi 31 tisíc korun. Co za tyto peníze dostanete?

Poměrně bohaté balení obsahuje samotné hodinky, dva náramky (pryžový a kožený), nabíjecí kolébku a USB kabel. Hodinky samotné jsou vyrobené z prémiových materiálů – tělo je z titanu (v černé, šedé a stříbrné barvě), rámeček z nerezové oceli a sklíčko ze safíru. Schovává se za ním kruhový 1,28″ AMOLED displej s rozlišením 416 × 416 pixelů, na kterém se bude dít vše podstatné. Displej je dotykový, kromě toho lze hodinky ovládat postranními tlačítky (jedno je programovatelné) a otočnou digitální korunkou.

Montblanc Summit 3 se postarají o monitoring vašich sportovních aktivit, zdraví a spánku, ovšem rekordní zásobu senzorů nečekejte – jsou zde snímač tepové frekvence, barometr, akcelerometr, gyroskop a senzor okolního osvětlení. GPS chybí, stejně tak i schopnost měřit EKG. Alespoň nás výrobce neochudil o NFC, takže hodinky mohou bez obtíží nahradit i peněženku. Kromě NFC se můžete spolehnout i na konektivitu skrze Bluetooth 5 a Wi-Fi.

O výkon se stará čipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ doplněný o 1 GB RAM a 8GB úložiště. Do něj si můžete nahrát jak hudbu, tak i aplikace z Obchodu Play. Neznámá je prozatím výdrž, kterou výrobce ve svých materiálech nezmiňuje, takže pravděpodobně nebude nijak závratná.