ProMotion displej nebude pouze pro bohaté. Apple chystá cenově dostupný kompromis

Apple údajně u vybraných zařízení nasadí displeje s vyšší obnovovací frekvencí

Namísto 120 Hz prý použije pouze 90 Hz

Příští rok by se nových obrazovek mohl dočkat iPad Air a monitor Studio Display

Je rok 2024 a displeje nejnovějších základních iPhonů stále operují se základní obnovovací frekvencí 60 Hz, přestože konkurence s Androidem nabízí i u zcela základních telefonů dvojnásobek. Proslýchá se, že příští rok Apple u iPhonů 17 a 17 Plus konečně v této oblasti provede upgrade, a kromě toho navýší obnovovací frekvenci i u dalších zařízení. Na 120 Hz si ale údajně musíme nechat zajít chuť.

Apple chystá pro několik zařízení 90Hz displeje

Podle posledních informací má Apple zájem dopřát displeje s vyšší obnovovací frekvencí širšímu spektru svých zařízení. V tuto chvíli se ProMotion technologií chlubí pouze nejvýše postavené produkty Applu – MacBooky Pro, iPady Pro a iPhony Pro. V příštích letech by ale mělo dojít k vítané změně.

Podle čerstvých informací Apple pracuje na nových produktech vybavených 90Hz LCD obrazovkami. Jako první by se měl 90Hz displeje dočkat příští iPad Air s procesorem Apple M3, postupně by měla stejná technologie dorazit i do 24″ iMacu nebo monitoru Studio Display.

Nejdéle budeme pravděpodobně čekat u 24″ iMacu, neboť jeho aktuální generace je stará teprve týden, u zbylých dvou produktů ale očekáváme upgrade už příští rok. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg by mohl nový iPad Air dorazit na začátku roku, nový Studio Display by pak mohl být představen buď na konci jara v rámci vývojářské konference WWDC, nebo v druhé polovině roku. Nový Studio Display pravděpodobně doprovodí nový počítač Mac Studio, u kterého očekáváme nasazení nových procesorů M4 Max a M4 Ultra.

Zatím nevíme, zda Apple bude technologii 90Hz obrazovek označovat jako ProMotion nebo zda zvolí jiné označení. Každopádně přechod z 60 na 90 Hz bude velmi přínosný – tento skok je viditelný na první pohled, zatímco rozdíl mezi 90 a 120 Hz již tolik patrný není.