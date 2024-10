Apple úplně zapomněl na základní iPad. Letos už upgrade zřejmě nestihne

Apple letos upgradoval všechny iPady s výjimkou toho základního

Jeho aktualizace je údajně naplánovaná až na konec příštího roku

Za zdržením prý stojí umělá inteligence

Dvanáct let v řadě Apple představoval nové iPady, tuto šňůru pak přerušil loni, kdy jsme se žádného tabletu z Cupertina nedočkali. Letošní rok nám tento výpadek vynahradil – na jaře Apple představil nové iPady Pro a iPady Air, minulý týden jsme se pak dočkali tiché premiéry iPadu Mini 7, který ale příliš mnoho novinek nepřinesl. Zbývá už jen upgradovat základní iPad, jehož aktuální generace je již dva roky stará.

Nový základní iPad prý letos nedorazí

Na začátku letošního roku se spekulovalo, že Apple letos omladí všechny svoje tablety, nyní to však vypadá, že na nový základní iPad si budeme muset počkat o něco déle. Podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg se jej dočkáme až příští rok, a to spíše k jeho konci.

Důvodem takto dlouhého mezigeneračního intervalu je pravděpodobně cena novějších technologií. Podle Gurmana Apple plánuje svému nejlevnějšímu tabletu dopřát podporu balíku funkcí Apple Intelligence, což znamená jediné – pod jeho kapotou musí tikat minimálně loňský čipset Apple A17 Pro z loňských iPhonů Pro.

iPad Mini 7, který byl představen v minulém týdnu, funkce Apple Intelligence podporuje, ovšem v tomto případě se bavíme o tabletu za cenu startující na 15 490 korunách. Základní iPad v současné generaci ale stojí 9 990 korun, tedy o třetinu méně. Nasazení výkonnějšího čipsetu s podporou Apple Intelligence by pravděpodobně cenu tabletu navýšilo, a možná proto Apple čeká, až tento čip ještě více zestárne a zlevní. To však neznamená, že k navýšení ceny nedojde.

Podle Marka Gurmana si dal Apple závazek dopřát Apple Intelligence všem svým zařízením do roku 2026. Na začátku příštího roku by měl tento balík funkcí obdržet i chystaný iPhone SE 4, který se navíc dočká významné obměny designu. Případné mezigenerační navýšení ceny tohoto telefonu by mohlo naznačit, o kolik Apple zdraží i budoucí základní iPad.