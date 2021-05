Prohlédněte si, jak by mohl vypadat iPhone SE s výřezem v displeji

Původní iPhone SE byl mezi uživateli nadprůměrně oblíbený: kombinace kompaktního těla a v té době aktuálního procesoru byla pro mnoho lidí to pravé. Jeho nástupce v podobě iPhonu SE 2020 (který vychází z iPhonu 8) rovněž sklidil veskrze pozitivní reakce, což jistě podpoří Apple ve snaze udržet tuto řadu při životě dalším nástupcem.

Toho podle spekulací Apple chystá na rok 2023, přičemž jeho design by se měl proměnit. Apple Lab sesbíral dostupné spekulace a na jejich základě vytvořil koncept nového iPhonu SE – podoba s aktuálním iPhonem 12 se rozhodně nezapře, ať už jde o zahnuté a ploché hrany či modul fotoaparátu na zadní straně ukrývající pouze jeden fotoaparát.

Na přední straně chybí typický výřez, který Apple dle spekulací plánuje v příštích generacích výrazně zmenšit. Apple Lab se nicméně odvázal a výřez nahradil „průstřelem“. To nahrává vynechání technologie Face ID ve prospěch Touch ID, které by mohlo být umístěno v zamykacím tlačítku, podobně jako to Apple předvedl v iPadu Air 2020. Renderům pochopitelně nechybí ani tenké rámečky kolem displeje či rovnou několik barevných provedení.

Ačkoli vypadají rendery velmi dobře, je vcelku nepravděpodobné, že by Apple k tomuto či podobnému designu sáhl. O kompaktní iPhony není zájem, což si Apple ověřil na aktuálním iPhonu mini. Apple Lab navíc jde proti filosofii SE, jak ji Apple nastavil – modely s tímto označením přinášejí starý ověřený design s aktuálním hardwarem uvnitř. Je tedy pravděpodobnější, že příští iPhone SE bude vypadat spíše jako iPhone 11, jen s aktuálním procesorem a vylepšeným fotoaparátem.