Proč čekat na Apple? Youtuber natočil vlastní podzimní keynote, výsledek je ohromující

Apple příští týden představí nové počítače, avšak tentokráte tak učiní bez tradiční keynote. Gigant z Cupertina nepozval novináře na žádnou velkolepou událost, ani neposlal pozvánky na sledování předtočeného streamu – namísto toho marketingový ředitel Applu Frew Joswiak zveřejnil na sociálních sítích následující příspěvek:

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024