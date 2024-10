MacBook Pro, iMac s M4 a příslušenství s UBS-C: co nového Apple chystá?

Apple se chystá ještě jednou letos odhalit své hardwarové novinky

Příští týden ukáže čip M4 ve třech nových produktech

Dočkáme se MacBooku Pro, iMacu, Macu mini a nového příslušenství s USB-C

Čas se nachýlil a už jen za pár dní čeká technologickou veřejnost čtvrtá velká konference společnosti Apple v tomto roce. A říjnový event – konaný někdy v příštím týdnu, nejspíš v úterý – bude velmi důležitý v kontextu té úplně první letošní akce. Tedy premiéry nových iPadů v květnu, kde byl zároveň poprvé odhalen také čip M4. Právě ten se totiž konečně dostane do stolních a přenosných počítačů Mac.

Apple M4, M4 Pro a M4 Max

Ačkoliv hardwarových produktů bude hned několik, všechny je jako červená nic propojuje společný jmenovatel v podobě čipové sady Apple M4. Jak už zaznělo, čipset byl poprvé představen v květnu tohoto roku na konferenci v Londýně a byl rovnou nasazen do nejnovější generace iPadu Pro.

Tehdy šlo o základní variantu M4. Ta je nabízena s 9 či 10 procesorovými jádry, stojí na architektuře 3nm ARM a nabízí i vlastní grafický procesor s 10 jádry či 16jádrový Neural Engine pro výpočet umělé inteligence. Ten je schopný provádět až 38 bilionů operací za sekundu. Pro srovnání: Apple M3 byl schopný zpracovat „pouze“ 18 bilionů operací za sekundu. Apple tento čip potřeboval pro masivnější nasazení funkcí umělé inteligence.

Očekávaná říjnová konference přinese nasazení čipsetu M4 do počítačů Mac, ale také se očekává představení výkonnější iterací – dle tradičního názvosloví tedy M4 Pro, M4 Max a M4 Ultra. Pokud si o M4 chcete přečíst více, souhrn novinek, včetně srovnání s předchozími generacemi, najdete v jednom z našich předchozích článků.

MacBook Pro

Každoroční aktualizace laptopu MacBook Pro přinese především adopci nových čipů. Mark Gurman z agentury Bloomberg odhaduje nasazení M4 u základního 14″ modelu, M4 Pro pak u výkonnějších verzí 14″ i 16″ modelu. Vyloučeno není ani nasazení čipu M4 Max u nejdražších verzí MacBooku Pro.

U nejvýkonnějších notebooků v portfoliu Applu se neočekává žádná designová inovace, klasický form factor bude zachován. Jedinou změnou může být přechod na tři USB-C Thunderbolt 4 porty namísto dvou. Ostatně tyto spekulace už potvrdila dvojice ruských youtuberů, kteří tvrdí, že se s předstihem dostali k dosud nepředstaveným MacBookům Pro.

Zachován tedy bude Liquid Retina XDR displej s vysokou obnovovací frekvencí, až 24 GB RAM, základní úložiště SSD 512 GB, případně 1 či 2 TB, Full HD kamera pro FaceTime hovory, klávesnice s čtečkou otisků Touch ID i baterie s výdrží až 22 hodin. Co se týče ceny, Apple by neměl moc zdražovat, cena základního 14″ provedení tak bude znovu oscilovat kolem hranice 50 tisíc korun.

iMac

Ani u iMacu nelze očekávat kdovíjaké, do očí bijící inovace. Samozřejmostí bude nasazení čipu M4, u čehož pravděpodobně zůstane. Stejně jako vloni dostal iMac „pouze“ čip M3 a ne jeho výkonnější variace. Apple vnímá iMac jako počítač pro méně náročné, do kanceláře nebo do domácnosti, proto není třeba sahat po výkonnějších čipech a cenu počítače tím zvyšovat.

Už tak lze počítat s tím, že nový iMac M4 bude stát opět minimálně 40 tisíc korun. Konfigurace nejspíš zůstane, po hříchu, stejná. Tedy: 8 GB RAM, 256GB SSD, 9jádrové CPU a 10jádrové GPU. To je skutečně absolutní základ, který nabízí platforma M4. Ačkoliv oproti loňsku jde o posun, neboť M3 nabízel v základu jen 8jádrové CPU a 8jádrové GPU.

Mac mini

Poslední nový Mac mini dorazil v lednu 2023 a disponoval čipem M2/M2 Pro. Letos tedy dojde k aktualizaci malého stolního počítače po necelých 2 letech. Gurman opět očekává nasazení M4, u dražší varianty s 16 GB RAM a 512GB úložištěm i M4 Pro. Hovoří se také o mírné designové evoluci malého Macu.

Mac mini je nejlevnějším zařízením, které nabídne čip Apple Silicon nové generace. Cena základního modelu by neměla přesáhnout hranici 20 tisíc korun. Za to zákazníci dostanou počítač s M4, 8 GB RAM, 256GB SSD, dvěma porty USB-A a dvěma USB-C Thunderbolt 4. Periferie samozřejmě v ceně nejsou.

Příslušenství s USB-C

A když už je řeč o periferiích – o typickém příslušenství pro stolní Macy – Apple chystá ještě jeden malý upgrade. Podle nedávných informací serveru MacRumors dorazí nová klávesnice Magic Keyboard, nová myš Magic Mouse a také Magic Trackpad.

Velké novoty neočekávejte, ačkoliv třeba právě myš by si redesign zasloužila jako sůl. Jediná, ač dost zásadní, změna se bude týkat USB-C portu pro nabíjení, který nahradí starší Lightning. Apple je k tomuto kroku donucen jak vlastními zákazníky, kteří ve většině již kompletně přešli na USB-C, tak Evropskou unií (EU), jenž USB-C vymáhá jako jednotný konektor pro veškerou elektroniku.

Apple dosud neoznámil, kdy k představení novinek dojde. Očekává se, že „halloweenskou“ tiskovou konferenci ohlásí ještě do konce tohoto týdne. Novinář Mark Gurman však informoval o tom, že na středu 30. října Apple připravil brífink pro novináře v Los Angeles. Představení novinek se tak uskuteční v úterý, či nejpozději právě v onu středu.