Příští rok bez Exynosu? Galaxy S25 má pohánět pouze Snapdragon 8 Gen 4

Téměř každý rok Samsung nasazuje do svých vlajkových smartphonů dva rozdílné čipsety – v USA, v Kanadě, v Číně nebo na Tchajwanu používá procesory Snapdragon od Qualcommu, zatímco v Evropě, Velké Británii nebo v Indii do stejných telefonů nasazuje vlastní čipsety Exynos.

Zatímco v některých generacích byly tyto čipy výkonnostně vyrovnané, v posledních letech Exynosy trochu ztrácely – před dvěma lety dokonce vznikaly petice, aby Samsung vlastní mobilní procesory opustil a používal pouze ty od Qualcommu. Fanouškům značky se splnil sen s generací Galaxy S23, která byla založena výhradně na čipech Snapdragon, neboť tehdy vyvíjený Exynos 2300 se ukázal být nekonkurenceschopným. A jak to vypadá, příští rok se možná dočkáme stejného scénáře.

O tom, že vývoj čipsetu Exynos 2500 pro příští generaci vlajkových smartphonů nejde podle plánu, tvrdil již letos v červnu uznávaný informátor Ming-Chi Kuo. Ten tehdy tvrdil, že Korejci mají problémy s nízkou výtěžností vlastního 3nm výrobního procesu, a proto údajně zvažují celou produkci řady Galaxy S25 pokrýt procesory od Qualcommu.

Qualcomm will likely be the sole SoC supplier for the Samsung Galaxy S25 (vs. 40% for the S24), as the Exynos 2500 may not ship due to Samsung's lower-than-expected 3nm yield.

In addition to the significant increase in supply share, Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 4 will see a price…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 17, 2024