Příští rok bez Exynosu. Galaxy S25 se údajně spolehne výhradně na Snapdragon 8 Gen 4

Ve vlajkových smartphonech od Samsungu se téměř každoročně odehrává souboj čipsetů Samsung Exynos a Qualcomm Snapdragon, zákazník si ale bohužel vybrat nemůže – nasazení čipových sad se liší podle trhu. Do Evropy se výhradně dostávají modely poháněné Exynosy, které bohužel v posledních letech ve srovnání se Snapdragony spíše ztrácely. Jak tomu bude příští rok?

Ještě letos v dubnu to vypadalo tak, že Samsung u modelové řady Galaxy S25 nasadí jak vlastní Exynos 2500, tak konkurenční Snapdragon 8 Gen 4. Dokonce se spekulovalo, že tentokráte bude sedět na koni právě Samsung, který má u Exynosu 2500 využívat vlastní pokročilý 3nm proces. Jenže je to právě tento výrobní proces, který pravděpodobně přihraje velkou zakázku konkurenčnímu Qualcommu a jeho dvornímu výrobci TSMC.

Qualcomm will likely be the sole SoC supplier for the Samsung Galaxy S25 (vs. 40% for the S24), as the Exynos 2500 may not ship due to Samsung's lower-than-expected 3nm yield.

In addition to the significant increase in supply share, Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 4 will see a price…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 17, 2024