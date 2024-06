Xiaomi 15 má být první telefon se Snapdragonem 8 Gen 4. Známe i další klíčové parametry

Stejně jako v minulých letech, i letos na podzim se uskuteční výroční summit společnosti Qualcomm. Americká firma údajně tuto událost uspořádá o něco dříve než loni, čímž se uspíší i představení nového vlajkového čipsetu Snapdragon 8 Gen 4 pro příští generaci vlajkových smartphonů. Vůbec prvním telefonem s tímto čipsetem se má stát Xiaomi 15.

Xiaomi se bude snažit dostat do svého příštího vlajkového smartphonu maximální možnou výbavu, přičemž část z ní odhalil informátor Digital Chat Station na čínské sociální síti Weibo. Pokud se jeho informace potvrdí, můžeme se těšit na to, že Xiaomi k novému Snapdragonu přibalí až 16 GB RAM a 1TB úložiště.

Xiaomi still has the exclusive first launch rights for Snapdragon 8 Gen 4

Followed by both OnePlus & iQOO

Lineup includes Xiaomi 15 / 15 Pro, OnePlus 13, iQOO 13

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 23, 2024