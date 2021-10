Příští iPhone SE přijde o domovské tlačítko. Apple údajně zrecykluje tělo populárního modelu

iPhone SE zřejmě příští rok dozraje do třetí generace, přičemž podle posledních informací by měl Apple při jeho návrhu postupovat stejně jako u jeho předchůdců – vezme tělo staršího modelu a naplní jej moderními vnitřnostmi. Jaký model se Apple chystá zreinkarnovat tentokrát?

Příští iPhone SE by mohl být zrecyklovaný iPhone Xr

Pokud se potvrdí informace ze serveru MyDrivers, měl by být příští iPhone SE postavený na základech iPhone Xr. Vůbec poprvé by tak měl tento vstupní telefon disponovat displejem přes celou přední stranu, kde typické kruhové tlačítko se čtečkou otisků prstů nahradí výřez v displeji s TrueDepth kamerou.

Oproti běžnému iPhone Xr by měl Apple dovnitř telefonu nainstalovat svůj současný vlajkový čipset Apple A15 Bionic, který nabídne nejen obrovský výkon, ale také podporu sítí 5G. Fotoaparát si patrně ponechá pouze jednu čočku, novější čipset by z ní ale mohl „vytáhnout“ mnohem lepší výsledky. Pokud si telefon ponechá i svoji atraktivní cenu lehce nad 10 tisíci korunami, může se jednat o velký prodejní hit, který může ve střední třídě zatopit telefonům s Androidem.

Jedinou skupinu, která by mohla mít s příštím iPhone SE problém, by mohli tvořit odpůrci velkých „plácaček“. První iPhone SE měl pouze 4“ displej, současná generace z loňského roku má 4,7“ zobrazovač. Pokud by měl displej příštího iPhone SE úhlopříčku 6,1“, museli by zájemci o malý jablečný telefon přesedlat na dražší iPhone 12/13 mini, dokud jej tedy Apple bude mít v nabídce.