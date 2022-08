Příští iPhone SE bude větší a přijde o domovské tlačítko. Apple opět zrecykluje design staršího modelu

iPhone SE bývá nejlevnějším telefonem v nabídce společnosti Apple, který je určen pro fanoušky značky toužící po výkonném kompaktním telefonu za rozumnou cenu. Aby mohl výrobce držet cenu co možná nejníže, využívá pro tuto řadu těla starších modelů, v jejichž útrobách pouze vymění původní čipset za novější. To stejné zřejmě čeká i příští generaci, která má opustit zastaralý design modelu iPhone 8 a namísto něj zrecyklovat tělo jiného populárního kousku.

Podle podcastu informátora Jona Prossera má být příští generace iPhonu SE založena na designu iPhonu XR z roku 2018. Pokud se tato informace potvrdí, stane se z iPhonu SE výrazně větší zařízení než doposud. Telefon by přišel o domovské tlačítko, zato by dostal větší 6,1″ displej s výřezem pro TrueDepth kamerku a podporu technologie Face ID. Kromě toho by nový iPhone SE získal větší baterii a výkonnější čipset.

V oblasti fotoaparátu se patrně žádné velké zlepšení neodehraje, minimálně v počtu snímačů. iPhone XR disponoval pouze jedním 12Mpx fotoaparátem se světelností f/1.8, což je papírově totožná výbava, jakou má současný iPhone SE. Vše bude záležet na tom, jaký Apple použije snímač a jaká kouzla dokáže zajistit novější čipset.

Současná generace pochází ze začátku letošní roku. Kdy dorazí ta příští, ale v tuto chvíli nevíme. Mezi druhou a třetí generací byla dvouletá mezera.

