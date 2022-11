Příští Galaxy Z Fold má dostat vychytávku, kterou jsme očekávali u letošního modelu

Letošní Galaxy Z Fold dostal do vínku jen hrstku vylepšení, která pravděpodobně majitele třetí generace z loňska k upgradu nepřimějí. Příští rok chce korejská firma výrazně navýšit prodeje svých ohebných zařízení, tudíž doufáme, že inovací přinese mnohem více. O tom, jaký Galaxy Z Fold 5 bude, se rozhoduje už nyní – Samsung měl před nedávnem schůzku se svými dodavateli a podle informací, které získal server The Elec, na ní zaznělo spoustu zajímavých věcí.

Budoucnost je ohebná

Samsung ohebné budoucnosti velmi věří, koneckonců mu v tomto odvětví pomalu roste konkurence, přičemž ta největší by údajně měla dorazit v horizontu dvou let, kdy by měl své první zařízení s ohebným displejem představit Apple. Neočekává se však, že kalifornská firma „ohne“ iPhone – údajně bude začínat s většími displeji. Toto mezidobí hraje Korejcům do not, neboť domácí uživatelé ve věku 20–30 let údajně přecházejí z iPhonů na skládačky čtyřikrát rychleji než dříve.

Na setkání rovněž zaznělo, že přestože ohebné smartphony zatím tvoří pouze 1 procento trhu, jejich majitelé jsou s nimi nadmíru spokojeni – 90 procent z nich prý tuto kategorii nehodlá opustit. Samsung očekává, že trh se skládačkami poroste exponenciálně, do roku 2025 očekává složené roční tempo růstu (CAGR) 80 procent.

Tenčí, lehčí a se stylusem uvnitř

Řeč byla také o tom, jak učinit budoucí ohebné modely ještě atraktivnější. V plánech je například snížení hmotnosti a tloušťky, zneviditelnění přehybů displeje, zvýšení fyzické odolnosti a přidání šachty pro stylus S Pen. Ta měla být mimochodem součástí už letošního Galaxy Z Fold 4, ale kvůli vysokým nárokům na prostor bylo od tohoto plánu ustoupeno. To samé platí o fotovýbavě, kterou by si inženýři představovali lepší, někde na úrovni aktuálních vlajkových modelů. Řeč byla i o silnějším vibračním motorku a softwaru, který by měl být lépe přizpůsoben obrazovce o poměru stran 4:3.

Výše uvedené cíle znějí samozřejmě velice hezky. Snad tedy v Jižní Koreji najdou technologie, s jejichž pomocí je dokáží splnit.