Přípravy na iPhone 13 jsou v plném proudu: Výroba čipu A15 Bionic již započala

Podzimní konference Applu, na které se očekává představení nového iPhonu 13, se nezadržitelně blíží. Jako každý rok se i tentokrát očekává, že chystaný iPhone 13 dostane zcela nový čipset s názvem A15 Bionic, který nahradí současný A14. Dvorní dodavatel Applu, tchajwanská společnost TSMC, už podle informací DigiTimes s výrobou čipů pro iPhone 13 započala.

Čipset A15 Bionic by neměl být žádnou velkou revolucí, ale rozumným vylepšením. Zachovat by si měl výrobní technologii 5 nm, na které chce Apple přinést růst výkonu a lepší optimalizaci spotřeby. Kromě nového čipu se údajně v chystaném iPhonu 13 dočkáme například LTPO displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz, která by měla být vyhrazena pro iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max.

Odhalení nových telefonů s nakousnutým jablíčkem ve znaku bychom se měli dočkat už v září letošního roku, jak tomu je ostatně už několik let zvykem. V minulém roce se kvůli globální pandemii termín o měsíc posunul, nicméně dle informací analytika Ming-Chi Kua se tato situace nebude letos opakovat.