Případ se posouvá: DevFest.cz 2026 odhaluje první řečníky a mění cenu vstupenek

Vyšetřování letošního ročníku DevFest.cz pokračuje a přináší hned několik nových stop. Organizátoři oznamují jména prvních řečníků, uzavírají prodej nejlevnějších vstupenek Early Bird a na webu konference odhalují tváře celého organizačního týmu.
Do detektivního příběhu vstupují první svědci
Konference, která se uskuteční 30. října 2026 v duchu Film-Noir detektivky, odkrývá jména prvních řečníků letošního ročníku i témata jejich přednášek:
- Abdel Sghiouar – „Open Sesame to the Monolith: Raiding the Legacy Cave with AI Agents”. Talk představí, jak multiagentní AI systémy pomáhají bezpečně modernizovat zastaralé monolitické aplikace, a to na příkladu reálného projektu, kde tým během pěti dní přepsal Ruby on Rails aplikaci do tří programovacích jazyků.
- Çağatay Ulusoy – „GenUI in Production: How GenUI and A2UI Change Mobile Apps”. Řeč bude o konceptu GenUI a protokolu A2UI, díky kterým se mobilní aplikace dokážou v reálném čase přizpůsobit konkrétnímu uživateli, doplněná o praktické poznatky z nasazení v produkci.
- Ashley Davies – „We are all Fucked: An Android Developer’s Guide to the Post-AI Apocalypse”. Talk nabídne praktický playbook, jak ochránit kvalitu a architekturu kódové základny před bezhlavým nasazováním AI a jak si u toho udržet zdravý rozum.
- Juan Delgado & Brian Egan – „GenUI, LLMs driving the user experience, what could go wrong”. Dvojice řečníků probere, jak mohou LLM modely generovat personalizovaná uživatelská rozhraní na míru, i výzvy, které to přináší nejen technologicky, ale i produktově, designově, právně a z pohledu přístupnosti.
Jenže samotné přednášky jsou jen část českého DevFestu. Jako každý rok totiž i letos na detektivní téma i doprovodná hra přímo na místě. Účastníci se tak nestanou jen diváky, ale sami se zapojí do vyšetřování. Loňský vítěz si domů odnesl 3D tiskárnu Prusa Core One+. Jaká odměna bude na výherce čekat letos? To je zatím zapečetěno v jednom z mnoha spisů, které čekají na otevření.
Konec vstupenek naslepo a odhalení týmu
Vstupenky Early Bird jsou od nynějška vyprodané. Prodej pokračuje za standardní cenu 2999 Kč na webu konference. „Early Bird vstupenky byly odměnou pro ty, kteří nám věřili i bez toho, aby cokoliv věděli dopředu – a jsem rád, že jich tolik lidí využilo. Teď je řada na nás, abychom jim tu důvěru vrátili silným programem,“ říká Daniel Macho, jeden z organizátorů DevFest.cz.
A kdo vůbec stojí za letošním vyšetřováním? Odpověď najdete v medailoncích celého organizačního týmu na webu konference.
Lokace odhalena: stopa vede do Libčic
Detektivní pátrání má cíl. Letošní DevFest.cz se odehraje v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou – industriálním komplexu bývalé kotelny s vysokými stropy, cihlovým zdivem a atmosférou, která k detektivnímu tématu sedí sama o sobě. Ostřílení účastníci DevFestu si místo možná pamatují: konference sem v “cyberpunk/post-apo” tématu už jednou zavítala, konkrétně v roce 2019. Organizátoři si tehdy vzali k srdci veškeré připomínky, které od účastníků k venue dostali, a pro letošní ročník mají připravená řešení, jak ty tehdejší nedostatky napravit.
„Uvědomujeme si, že jsme dlouho teasovali Prahu, a fakt, že nakonec konferenci stěhujeme kousek za její hranice někoho může trochu zklamat. Vlak z Prahy do Libčic ale jezdí prakticky každou chvíli a zastávka je doslova za rohem Uhelného mlýna – na místo se tak dostanete stejně snadno, jako byste jeli přes město. A když se sejde perfektní venue s možností vrátit se po letech na místo činu, bylo rozhodnuto samo,“ dodává Macho.