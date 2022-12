Přílohy v Gmailu jako nevítaná starost? Tímto jednoduchým trikem získáte spoustu místa

Gmail používalo vloni 1,5–1,8 miliardy lidí napříč všemi platformami

Občas se ale stane, že se vám úložiště ve schránce zaplní a nemůžete e-maily posílat, ani přijímat

Tím největším nepřítelem jsou přitom velké přílohy a fakt, že úložiště je sdílené

V rámci ekosystému Google využívá sdílené cloudové úložiště služba Disk, Fotky a Gmail. Schválně si zkontrolujte, kolik z tohoto cloudového koláče zabírá právě Gmail. Určitě byste čekali pár MB, kolik ostatně mohou e-maily zabírat. Nečekaným nepřítelem se však mohou stát nafouknuté přílohy.

Pozor na přílohy v Gmailu

Když se řekne příloha k e-mailu, možná se vám vybaví PDF dokumenty, smlouvy, vánoční přání nebo maximálně jednotky fotografií. Tak to bohužel – k přílohám se totiž řadí i podpisy v patičce a ty jsou kolikrát grafické, někdy i animované a velké několik MB.

Pakliže vám Gmail zahlásí, že narazil na limit svého úložiště, je třeba nějaké ty e-maily (a na ně napojené přílohy) smazat. Nejprve určitě zamiřte do složek Spam a Koš, kde se kupí ty nejzbytečnější zprávy, phishingové podvody a podobně. S pořádnou vervou pak doporučujeme promazat ještě reklamní e-maily.

Jak zjistit, která příloha zabírá nejvíce místa?

Jak ale jednoduše přijít na to, které konkrétní e-maily mají největší přílohu? Gmail má na to jednoduchý příkaz, který stačí vyplnit do vyhledávacího pole:

Otevřete Gmail v prohlížeči nebo v aplikaci v telefonu/tabletu Do pole Hledat v poště zadejte příkaz has:attachment larger:10MB Popřípadě můžete specifikovat menší/větší přílohy – namísto 10MB vyberte libovolnou velikost, avšak myslete na to, že maximální povolená velikost přílohy pro Gmail je 25 MB Konverzace, které chcete smazat, označte vlevo čtverečkem a z kontextové nabídky pak vyberte Smazat Nakonec zamiřte do složky Koš a nad výběrem zpráv klepněte na modré tlačítko Vysypat koš

Teprve po vyprázdnění koše si budete moci ověřit, o kolik se uvolnilo místo na vašem cloudu dedikovaném právě pro Gmail. Zkontrolujete to opět na webu Úložiště Google One, kde si zároveň můžete za předplatné přikoupit místo. Základní 15GB tarif je pro všechny uživatele zdarma a postačuje na nenáročné používání, byť je potřeba připomenout důležitou věc – tento prostor se dělí mezi tři služby.