Znáte skrytý fígl v aplikaci Gmail? Jednoduše vás zbaví nevyžádané reklamy

Klasické papírové letáky se v moderním světě mění na otravné reklamní e-maily

Nejspíš i vy máte tímto novodobým virtuálním plevelem zanesenou poštovní schránku

E-mailové aplikace v čele s tou od Googlu ale nabízí velmi jednoduché řešení

Určitě to znáte – stačí jen někde vytrousit svou e-mailovou adresu a hned vás všemožné firmy zavalí reklamou. Pokud svou schránku náležitě nespravujete, mohou marketingové zprávy činit až 80 % toho, co vám za týden přijde. Klíčem k řešení by pro vás mělo být tlačítko „Odhlásit odběr“. Jak to ale udělat co možná nejjednodušším způsobem?

Aplikace Gmail má tlačítko „Odhlásit odběr“

Každý reklamní a marketingový e-mail musí dle zákona obsahovat přímo v samotné zprávě odkaz na odhlášení odběru těchto zpráv. Zřizovatelé reklamy ale ví, jak vyzrát na důvěřivé spotřebitele. Častokrát tak tuto možnost uvádí velmi malým písmenem, a to klidně až úplně dole v patičce.

Jindy zase vsází na krkolomné formulace typu „změna podmínek zasílání obchodních sdělení“. Výjimkou nejsou ani triky vůči těm, kteří neumí anglicky. Když pak v e-mailu najdou tlačítko „zrušit newsletter“, moc jim to asi neřekne.

Někteří klienti však nabízí vcelku univerzální a jednoduché řešení, jak se z odběru reklamních e-mailů vyvázat. Taková mobilní aplikace Gmail pro Android a iOS to umí jen na pár kliknutí.

Jak tam přesně odhlásit odběr reklamy?

Spusťte aplikaci Gmail v Androidu nebo iOS Otevřete reklamní e-mail, s jehož odběrem chcete skoncovat Klepněte na symbol tří teček úplně nahoře, hned vedle symbolu pošty a popelnice Vyberte „Odhlásit odběr“ či „Odhlásit se z odběru“ Volbu potvrďte

Jak to funguje jinde?

Tento návod funguje prakticky jen pro aplikaci Gmail na mobilu, ale velmi podobně to můžete provést i v té nativní Apple Pošta na iPhonech, iPadech a dalších jablečných zařízeních.

U Gmailu v běžném webovém rozhraní však můžete být překvapeni – obligátní volbu „Odhlásit odběr“ totiž po rozkliknutí kontextové nabídky neuvidíte. Tam po otevření nežádoucího reklamního sdělení můžete danou zprávu nahlásit jako spam, ignorovat, samozřejmě smazat a také nahlásit jako phishing (podvodná technika kyberzločinců, v rámci které se vydávají za známou společnost). Můžete také rovnou zablokovat odesílatele, což asi nejlépe odpovídá mobilnímu odhlášení odběru. Pozor jen na to, pokud od něj dostáváte i jiné než reklamní e-maily – v případě blokace totiž nepřijde už nic.