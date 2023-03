Při záchraně života utopil svůj iPhone. Po 11 dnech jej funkční vylovil potápěč

iPhone 11 zvládl 11 dní na dně jezera v hloubce 7 metrů

Mladík jej vytratil při záchraně tonoucí ženy

V Brazílii se odehrál neuvěřitelný příběh, o kterém informoval tamní server g1. Breno Rafael se plavil v kajaku po jezeře Paranoá, když spatřil tonoucí ženu. Naštěstí se mu podařilo ji zachránit, při této akci ale vytratil svůj iPhone 11, který zmizel pod hladinou. Asi musel být velmi překvapen, když po týdnu uviděl na sociálních sítích video potápěče Rocha.

Ten se v onom jezeře potápěl a náhodou iPhone našel. Bohužel byl zamčený a tak se zachránce telefonu pokusil najít majitele přes internet. Zajímavé je také to, že iPhone i po 11 dnech v hloubce 7 metrů stále fungoval. Dle výrobce sice splňuje krytí IP68, to ale zajistí odolnost vůči vniknutí vody pouze při ponoření do hloubky maximálně 4 metrů.

Ačkoliv nejnovější řada iPhonů 14 má podle Applu zvládat ponoření do hloubky 7 metrů po dobu 30 minut, raději nedoporučujeme tyto schopnosti testovat. V případě nehody je ale větší šance, že telefon i pod hladinou přežije.