Premiéra Pixelu 4a se opět odkládá. Jaký je nový termín?

Loňský vývojářská konference Google I/O přinesla kromě novinek v Androidu 10 i levné smartphony Google Pixel 3a a 3a XL. Podobný scénář měl Google naplánovaný i pro letošní I/O, avšak zrušení konference nakonec premiéru chystaného smartphonu Pixel 4a odsunulo na neurčito. Google údajně nejprve zvažoval začátek června, spolehlivý informátor Jon Prosser ale nyní tvrdí, že došlo k dalšímu odkladu.

Pixel 4a

Was originally May, then got pushed to June, now pushed again.

“Just Black” & “Barely Blue”

Current plan for announcement:

July 13

BTW – just 4G.

(Sorry to kill the 5G rumors)

Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 21, 2020