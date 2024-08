Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Voyo (srpen 2024)

Pojďme se zblízka podívat na to, jaký program čeká předplatitele služby Voyo na konci léta



V srpnu dorazí třeba akčňák od Jamese Mangolda s Tomem Cruisem v hlavní roli



Fanoušků seriálů můžeme jednoznačně doporučit slovenský komediální pořad Pán profesor



V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v druhé polovině letních prázdnin?

Pán profesor

Datum premiéry: 4. srpna 2024

4. srpna 2024 Hrají: Tomáš Maštalír, Gabriela Marcinková, Roman Luknár

Oblíbený slovenský seriál Pán profesor (66 % na ČSFD) zamířil vloni na podzim do své 5. řady. Tu hned zkraje srpna konečně nabídne i české Voyo. Zatím poslední série nabízí 13 epizod se stopáží 20–60 minut. Seriál pojednává o svéhlavém učiteli na gymnáziu, nabízí ale i pohled z druhé strany, tedy ze strany dospívající omladiny.

I v pátém pokračování zavítá seriál zpět na Gymnázium Staromestská, kde učí Samo Vozár, jehož nekonvenční výukové metody občas šokují nejen jeho kolegy ze sboru či pana ředitele, ale i samotné studenty. Kromě práce si musí Samo v osobním životě hýčkat vztah s kolegyní Klaudií, jež v předchozích řadách prošel nejednou patálií.

Waldo (Last Looks)

Datum premiéry: 4. srpna 2024

4. srpna 2024 Hrají: Charlie Hunnam, Morena Baccarin, Mel Gibson, Lucy Fry

Kriminálka Waldo (57 % na ČSFD) pojednává o životem znaveném detektivovi, který se po několika kariérních propadech rozhodl opustit svou roli policisty a odstěhoval se do lesa, kde žije jako poustevník. Z rozjímání jej však probudí jeho bývalá partnerka i kolegyně Lorena, která od něj potřebuje pomoci se zapeklitým případem bizarní vraždy manželky televizní celebrity.

Waldo natočil spíše seriálový režisér Tim Kirkby a do hlavní role obsadil Charlieho Hunnmana, známého například z Ritchieho Gentlemanů nebo seriálu Šantaram z produkce Apple TV+. Snímek má stopáž 106 minut a objeví se v něm i oscarový herec Mel Gibson.

Zatím spolu, zatím živi (Knight and Day)

Datum premiéry: 9. srpna 2024

9. srpna 2024 Hrají: Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard

Již za týden se na Voyo objeví oblíbený akční film s prvky komedie z roku 2010 Zatím spolu, zatím živi (64 % na ČSFD). Za filmem stojí oceňovaný režisér James Mangold (Walk The Line, Logan: Wolverine) a jde o jeho dohromady osmý film. Opomenout nesmíme naprosto skvělé obsazení: Tom Cruise, Cameron Diaz či Paul Dano nebo Gal Gadot.

Příběh pojednává o dívce June, která na letišti potká okouzlujícího Roye. Dá se s ním do řeči a sblíží se, nicméně později zjistí, že Roy je tajný agent, jenž chrání vynálezce Simonse, po kterém jdou obchodníci se zbraněmi. Film též nabídne nestandardní lokace: americký Boston, Rakousko nebo španělskou Sevillu.

Velká hra (Molly’s Game)

Datum premiéry: 10. srpna 2024

10. srpna 2024 Hrají: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera

Hvězdně obsazený film Velká hra (76 % na ČSFD) vypráví pravdivý příběh Molly Bloom, profesionální lyžařky, která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku nejen z řad hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a nejlepších pokerových hráčů, ale i vysoko postavených byznysmenů a prominentů mafie. Přezdívalo se jí „Pokerová princezna“.

Obsazení je skutečně našlapané: oscarová Jessica Chastain coby Molly Bloom, v dalších rolích například Kevin Costner, Idris Elba či Michael Cera. O režii se postaral Aaron Sorkin, který napsal i scénař podle autobiografické knihy skutečné Molly Bloom. Sorkin se proslavil svým scénářem pro Fincherův film Sociální síť, anebo úspěšný seriál Newsroom.