Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (7/2024)

Každý měsíc přináší streamovací služba Disney+ řadu nových filmů, seriálů a dokumentů, kterými nejen láká nové předplatitele, ale také si snaží udržet ty stávající v poměrně nabité konkurenci. Tentokrát Disney přináší například třetí řadu seriálu Medvěd, dvanáctou sérii animované sci-fi komedie Futurama nebo pátou řadu vtipného seriálu Co děláme v temnotách.

Mladý šéfkuchař Carmy se zkušenostmi z lepších restaurací se vrací do Chicaga, kde má vést rodinnou prodejnu sendvičů. Snaží se změnit k lepšímu prodejnu i sebe samotného a musí pracovat s neotesaným kuchyňským personálem, který se nakonec stane jeho druhou rodinou. Ve třetí řadě populárního seriálu Medvěd (ČSFD: 85 procent) nás čeká opět drama ze zákulisí gastronomie.

Kritikou oceňovaný seriál Medvěd produkční společnosti FX pojednává o jídle, rodině a šílenství nezáživné rutiny. V restauraci je to každodenně předem prohraná bitva, a protože Carmy sám na sebe tlačí víc než kdy dřív a vyžaduje, aby všechno bylo perfektní, dělá celý jeho tým, co může, aby se přizpůsobil jeho nasazení. Jejich snaha o kulinářskou dokonalost je posouvá stále výš a upevňuje pouta, která drží restauraci pohromadě.

Futurama vypráví o životě Philipa Frye, pětadvacetiletého roznašeče pizzy, který 31. prosince 1999 nešťastnou náhodou zmrzne a po tisíci letech se probudí, začne nový život a má rozmanitou skupinu přátel, včetně drsné, ale půvabné jednooké mimozemšťanky Leely a robota Bendera s lidskými vlastnostmi i nedostatky.

Po nedávném oživení ikonického seriálu Futurama se dílo Matta Groeninga, Davida X. Cohena dočkala už 12. řady, ve které se opět dočkáme třaskavého a nekorektního vtipu, říznutého vědeckofantastickými představami o budoucnosti, ve které bychom chtěli žít všichni.

Co děláme v temnotách (What We Do in the Shadows)