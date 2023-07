Představení Galaxy S23 FE je na spadnutí, Samsung prozradil maximální nabíjecí výkon

Odlehčená verze vlajkového modelu se nezadržitelně blíží

Certifikace prozradila 25W nabíjení

Dočkat bychom se mohli už ve třetím kvartále letošního roku

Jihokorejský gigant Samsung má ve svém portfoliu celou řadu zajímavých zařízení, avšak jen málokteré si dokázalo získat zákazníky na svou stranu tak, jako fanouškovská edice vlajkového modelu se známým označením FE. To původně použil Samsung pro upravenou edici Galaxy S7, který měl známé problémy s bateriemi. Právě úspěch Galaxy S7 FE na jihokorejském trhu zapříčinil vznik odlehčené verze vlajkového modelu o pár let později.

Pomalejší nabíjení je u Samsungu standardem

Ten se pyšnil vlajkovými parametry, mírně upraveným designem a především nižší cenou, která oslovila především notorické hledače nejlepšího poměru ceny a výkonu. Aktuálně spekulovaný Galaxy S23 FE to nicméně měl nahnuté a chvíli to vypadalo, že Samsung nakonec celou cenově dostupnou řadu vlajkových modelů zařízne. To se nakonec podle celé plejády informací nestalo a s Galaxy S23 FE se nakonec údajně počítá.

O přípravách nového modelu svědčí také získaná certifikace 3C, v rámci které jsme se dozvěděli některé nové informace. Ta nejdůležitější se patrně týká rychlosti nabíjení, se kterou Samsung u svých telefonů oproti konkurenci poměrně šetří. Galaxy S23 FE nebude žádnou výjimkou a bude se moci pochlubit pouze nabíjením o výkonu 25 W, což vzhledem k tomu, že konkurence běžně nabízí jako standard nabíjení okolo 65 W a ti nejlepší v této oblasti se nebojí ani výkonu přesahující 100 W, je mírné zklamání.

Z ostatních specifikací bychom se měli dočkat 6,4″ AMOLED panelu s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí, čipsetem Exynos 2200/Snapdragon 8+ Gen 1, 6/8 GB RAM a 128/256 GB interní paměti. Dočkat bychom se měli také baterie s kapacitou 4 500 mAh a trojice fotoaparátů na zadní straně, přičemž ten hlavní by měl dostat rozlišení 50 Mpx, což naznačuje použití fotočipu ISOCELL GN2. O datu vydání a případné ceně toho prozatím moc nevíme, nicméně doufáme, že k tomu dojde ještě v třetím kvartále letošního roku.