Takhle má vypadat Galaxy S23 FE! Inspiroval se u bestselleru

Podívejte se, jak má vypadat Galaxy S23 FE

Samsung použije design populárního modelu střední třídy

Premiéra se má odehrát už ve třetím čtvrtletí

Samsung chce po roční pauze vrátit do hry oblíbenou fanouškovskou edici – někdy ve třetím kvartále by měl na vybrané trhy uvést smartphone Galaxy S23 FE. Stejně jako u minulých generací by se mělo jednat o odlehčený vlajkový model, který se bude podbízet příznivou cenou. Stane se hitem letošních Vánoc?

Galaxy S23 FE se bude nejvíce podobat levnějšímu sourozenci

Jak bude Galaxy S23 FE vypadat, odhaluje informátor @onleaks v galerii neoficiálních tiskových snímků, které byly vytvořené na základě uniklých 3D CAD výkresů. Díky tomu známe i rozměry, které mají být 158 × 76,4 × 8,2 mm – to jsou prakticky stejné proporce jako u populárního smartphonu Galaxy A54, koneckonců tomuto telefonu má být chystaný Galaxy S23 FE nejvíce podobný.

Samsung pravděpodobně zvolí u letošní fanouškovské edice lehce odlišnou strategii – nebude ořezávat současný vlajkový model, ale spíše parametrově posílí úspěšný telefon střední třídy. Galaxy S23 FE pravděpodobně dostane totožný 6,4″ displej obklopený poměrně širokými rámečky, zejména na spodní straně.

Nahoře uprostřed najdeme výřez pro selfie kamerku, zbylé fotoaparáty Samsung naskládá pod sebe do levého horního rohu zad. Stejně jako u ostatních modelů nebude korejský gigant vymýšlet žádné designové kudrlinky a posadí pod sebe tři stejně velké samostatně vystupující čočky. Galaxy S23 FE má disponovat lehce zaoblenými kovovými boky s tlačítky napravo a USB-C portem na spodní straně, s návratem portu na sluchátka se zjevně nepočítá, stejně tak neočekáváme slot na paměťovou kartu.

Oproti trojici současných smartphonů řady Galaxy S23 údajně Samsung zvolí jiný čipset, namísto upraveného Snapdragonu 8 Gen 2 prý vsadí na vlastní Exynos 2200, který známe z loňských modelů řady Galaxy S22 prodávaných v Evropě. Mluví se rovněž o 6 nebo 8 GB RAM a 128 nebo 256GB úložišti. Telefon by měl být vybaven 4500 mAh baterií s maximálním nabíjecím výkonem 25 wattů.

Galaxy S23 FE má být nejprve dostupný ve třetím čtvrtletí na vybraných trzích, ke konci roku pak má svoji dostupnost rozšířit do většího počtu zemí.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?