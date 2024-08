Práce snů v Tesle? I díky vám bude humanoid Optimus mnohem lidštější

Společnost Tesla zaměstnává lidi, kteří pomáhají trénovat jejího humanoidního robota jménem Optimus tím, že nosí obleky pro snímání pohybu a napodobují činnosti, které se od robota budou očekávat. Může se to zdát úsměvné, zejména vezmeme-li v úvahu, že když Musk Optima poprvé představoval, ještě žádný fungující prototyp neměl, a tak robota tenkrát hrál lidský herec.

Pravdou je, že snímání pohybu je obvykle nákladově efektivní způsob, jak vytrénovat roboty, aby prováděli pohyby podobné lidským, ovšem Tesla je jedním z prvních, kdo tak činí ve velkém měřítku.

Pracovní pozice, inzerovaná jako „Operátor sběru dat“ na kariérních stránkách společnosti, je placená 25 až 48 dolary za hodinu (zhruba 500 až 1 000 korun) a vyžaduje nejrůznější předpoklady. Uchazeči by například měli být fyzicky zdatní, neboť se od nich bude vyžadovat například chůze po dobu více než 7 hodin denně, navíc se zátěží asi 30 liber, což odpovídá 13,6 kilogramům.

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 16, 2023