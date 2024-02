Dělá se vám při používání Vision Pro špatně? Apple vydal jasná doporučení

Některé uživatele VR brýlí bolí při jejich používání hlava

Výjimku zřejmě netvoří ani Apple Vision Pro

Apple proto vydal příručku, jak se zdravotním obtížím vyhnout

To, že se mohou při používání brýlí virtuální reality vyskytnout zdravotní potíže, je známá věc. Pro příklad uveďme tzv. motion sickness, které se objeví, když vaše vizuální vjemy neshodují s tím, co cítí vaše pohybové senzory v uších. Nevyskytuje se u AR brýlí, jako jsou Hololens od Microsoftu, kdy vidíte skrz jako při používání klasických brýlí. Headset od Applu se ale spoléhá na neprůhledné displeje, a přestože umožňuje pomocí soustavy kamer koukat „skrz“, nešvary VR brýlí se ho týkají také.

V důsledku toho vydala jablečná společnost řadu podpůrných dokumentů o používání zařízení a o tom, co dělat, když se budete při nošení jeho brýlí cítit nepohodlně.

Zrakové potíže

Pokud se u vás při používání vyskytnou jakékoliv zrakové potíže, jako rozmazané vidění, suché oči, slzení, případně vidíte dvojitě, měli byste si náhlavní soupravu sundat a počkat, až tyto potíže zmizí. Pro jejich minimalizaci je dle slov Applu klíčové správné a vyvážené nasazení a zároveň byste zpočátku měli pravidelné přestávky každých 20 až 30 minut.

Dále uvádí, že při sledování 3D filmů, pohlcujících médií nebo prostorového videa může pomoci udržovat hlavu ve vzpřímené poloze, nikoli nakloněnou na jednu nebo druhou stranu, a sedět vzpřímeně. Také si, v případě že nosíte brýle, nezapomeňte dokoupit certifikované přídavné čočky Zeiss.

Cupertinští dále varují, že přestože byl Vision Pro navržen pro lidi s nejčastějšími interpupilárními vzdálenostmi, jež říkají, jak máme vzdálené středy zorniček, mohou existovat lidé, kteří do tohoto rozsahu nespadají a mohou se cítit nepohodlně.

Motion sickness

Pro uživatele trpící motion sickness, které by se mělo objevit nejdříve po půlhodině používání, doporučuje Apple dělat pravidelné přestávky a nepoužívat soupravu v letadle. Také by měli omezit pohyb hlavy a režimu Immersive se raději vyhnout. Mimo to by měli zmenšit velikost otevřených oken, aby nemuseli tolik hýbat hlavou.

Nakonec jablečná společnost připomíná, že headset by se měl používat pouze v prostorách bez překážek, o které by uživatel mohl zakopnout a neměl by být užíván ani při extrémních podmínkách, při dešti, mlze či ve vlhku, protože na poškození vodou se záruka nevztahuje. Pokud vás zajímá, jak headset Vision Pro vypadá rozebraný do posledního šroubku, přečtěte si následující článek.