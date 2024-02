Apple Vision Pro baví internet. Podívejte se na nejvtipnější videa

Pokud jste si dnes otevřeli Twitter, Threads nebo TikTok, pravděpodobně vaši timeline zaplavila nejrůznější vtipná či parodující videa, ve kterých hrají hlavní roli právě brýle Apple Vision Pro. Ty se v USA začaly prodávat tento pátek 2. února za 3 499 dolarů, což je v přepočtu přibližně 81 tisíc korun bez daně. Připravili jsme pro vás výběr těch nejzajímavějších, které nás v redakci opravdu pobavila.

Článek budeme postupně aktualizovat a přidávat další vtipné příspěvky. Pokud jste na nějaké úsměvné video s brýlemi Vison Pro také narazili, dejte nám o něm vědět do komentářů.

designers making last minute changes in figma before meeting a client. pic.twitter.com/k22IKocf0U

Apple Vision Pro Combined with Tesla Self Driving is Peak Multitasking pic.twitter.com/qVrpOixAV8

Working in the NYC subway on the go with Apple Vision Pro?! 🤯🤯 pic.twitter.com/iVWiYlxjxP

@Casey at @krispykreme with the @Apple Vision Pro 🤣🤣

The future is here the second gen etc going to take this to levels beyond disbelief wow #Apple #VisionPro #Donuts #Future pic.twitter.com/N4XmU55g6i

— Jesse Rosé (@JesseRozayy) February 3, 2024