Pozor na podvodníky! Na App Store se jich skrývá více, než si myslíte

Bezpečnost uživatelů je pro Apple prioritou, alespoň dle prohlášení čelních představitelů firmy. Gigant z Cupertina úzkostlivě hájí svůj ekosystém před zásahy zlých živlů, čímž obecně platforma iOS platí za jednu z těch bezpečnějších. Není ovšem všechno zlato, co se třpytí. Zdánlivý pocit bezpečí uživatelů iOS je totiž skvělým útočištěm pro různé druhy podvodníků, kteří se skrývají na App Store.

Podvodných aplikací není v App Store zrovna málo, přičemž některé z nich jsou nebezpečné více, jiné zase méně. Příkladem méně nebezpečné aplikace může být My Pulse-Heart Rate Monitor. Ta dělá vcelku jednoduchou věc – skrze fotoaparát a rozsvícený LED blesk měří váš srdeční tep. Na první pohled se o podvod nejedná, neboť aplikace skutečně „funguje“. Po přiložení prstu na fotoaparát dostanete údaj o vaší tepové frekvenci, nicméně jak na Twitteru ukázal vývojář Cabel, aplikace zvládne měřit tep také tyčinkám s burákovým máslem.

Ihned po prvním změření na vás vyskočí dialog vyžadující ne zrovna levné předplatné. Za týden si vývojáři řeknou o 6,99 dolarů (cca 150 korun), za měsíc je to 16,99 dolarů (cca 370 Kč) a za rok rovných 69,99 dolarů (cca 1 500 korun). Aplikace neustálým připomínáním předplatného vytváří nátlak na uživatele, aby si zvolili některý druh předplatného a tím „měli pokoj“. Aplikace tímto bazíruje na hraně neetického chování a podvodu.

Podvodníci takřka dokonale matou uživatele

Zdání perfektní a bezproblémové aplikace podporují i četná hodnocení udělující maximální počet hvězdiček. Všechna hodnocení mají podobnou strukturu a vyznačují se dobrou úrovní angličtiny, čímž na první pohled vytvářejí zdání důvěryhodnosti. Že jde o výhodný byznys, potvrzuje i obrat přes jeden milion dolarů (cca 21,6 milionu korun), který se váže k 335. pozici v App Store.

Vývojáři podvodné aplikace si dali tu práci s tvorbou vlastních webových stránek, které mají podporovat zdánlivě legitimní byznys. Po hlubším prozkoumání se nicméně dostanete do částí, kde běžný text nahradil lorem ipsum, některá tlačítka vedou přímo na Google a fotografie zakladatelů společnosti s trochou snahy najdete ve fotobankách.

Dopodrobna tuto aplikaci rozebral zakladatel několika startupů Kosta Eleftheriou. Největším problémem nicméně nejsou podvodné aplikace, ale samotný přístup Applu. Jeden by si řekl, že přeci stačí podvodnou aplikaci nahlásit a Apple ji obratem stáhne. Koneckonců na velké ryby typu Fortnite si dokázal vyšlápnout poměrně rychle, tak proč by stejnou politiku nemohl aplikovat také u menších vývojářů, notabene podvodníků?

Chyba je v samotné politice Applu

Na tuto situaci se podíval David Heinemeier Hansson, spoluzakladatel firmy stojící za aplikací Basecamp. Ten ve svém blogovém příspěvku tvrdí, že App Store nikdy nebyl navržen tak, aby fungoval, nebo alespoň ne ve stylu, jak Apple tvrdí. Zapomeňte na týmy profesionálů, kteří každou aplikaci důkladně hodnotí a zvažují, zda má pro uživatele reálný přínos a nesnaží se jej okrást.

Realita je podle Hanssona taková, že lidé, kteří rozhodují o přijetí či nepřijetí aplikace do App Store, nemají většinou žádné hlubší povědomí o platformě iOS či macOS, a často dokonce nemají ani žádné technologické znalosti. Ostatně není se co divit – pokud má jeden člověk za den posoudit 50–100 aplikací, nemůže se jim pochopitelně dostatečně věnovat a nároky na takové zaměstnance nemohou být příliš vysoké – vzrostla by jejich cena.

Apple jde na zabezpečení trochu jinak. Například v macOS vás nechá skrze App Store nainstalovat prakticky cokoliv, nicméně to, jak je samotný systém postavený, nedovolí podvodníkům, aby celý systém jednoduše ovládli či získali přístup tam, kam by neměli.

Přesto by Apple měl své monopolní praktiky, které umožňují vstup podvodníkům na jeho obchod App Store, přehodnotit. Hlásat na jednu stranu to, že bezpečnost uživatelů je pro společnost na prvním místě, ale na druhou stranu mít v App Store miliony aplikací, které neprošly řádným schvalovacím procesem, jednoduše není správné.