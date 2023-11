Po třech letech přijde nástupce. Samsungu unikla podoba náramku Galaxy Fit 3

Od odhalení předchozí generace uběhly už tři roky, nyní na internet unikly rendery další generace

Mění se tvar displeje a celkový design připomíná Apple Watch, dočkat bychom se měli také GPS nebo měření tepu a teploty

Oficiální představení by mělo přijít v lednu příštího roku, cenu ani detailní specifikace zatím neznáme

Na webu Windows Report se objevily snímky připravovaného fitness náramku Samsung Galaxy Fit 3. Od představení jeho předchůdce Galaxy Fit 2 uběhly celé tři roky, takže už je na čase. Vtipným detailem je, že první snímky modelu Galaxy Fit 2 jsme měli v roce 2020 k dispozici taktéž ze stejného zdroje. Nyní už ale k očekávanému produktu.

Displej se z protáhlého tvaru druhé generace mění blíže ke čtvercovému poměru stran. I tak je ale na výšku o něco delší než na šířku. S tímto tvarem se chytrý náramek začíná designově blížit k Apple Watch. Taktéž boční pohled na zaoblené hrany a tlačítko připomíná jablečné hodinky. Zásadním odlišením je chybějící korunka Digital Crown, kterou u Samsungu nenajdete. Nicméně k podobnosti přispívá také růžový pastelový odstín i design náramku.

Premiéra v polovině ledna?

Co se týče displeje, předchůdce disponoval úhlopříčkou 1,1 palce. U novinky očekáváme ještě větší rozměry, opět by se ale mělo jednat o AMOLED technologii. Ačkoliv na snímcích vidíme také nový ciferník, není zřejmé, jestli se dočkáme systému Wear OS nebo nějaké upravené verze již dříve použitého rtOS. O funkcích, které Galaxy Fit 3 nabídne, zatím žádné informace nemáme.

Z obrázků můžeme soudit, že oblast senzorů nabídne měření tepu i měření teploty, s jistotou to ale nevíme. Očekává se také přítomnost GPS modulu. Na oficiální informace si ale budeme muset počkat. S největší pravděpodobností se o ně korejský výrobce podělí na lednovém odhalení vlajkového modelu Galaxy S24. to by mělo proběhnout 17. či 18. ledna.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?