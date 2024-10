Po speciální edici Foldu 6 se jen zaprášilo. Samsung ho kompletně vyprodal za 10 minut

Společnost Samsung podcenila zájem o speciální edici Galaxy Z Fold 6

Vylepšená skládačka se vyprodala za pouhých 10 minut

Dostupnost na trzích mimo Jižní Koreu je prozatím stále nejasná

Jihokorejský gigant Samsung patří mezi dominantní hráče na trhu nejen v případě klasických chytrých telefonů, ale také těch ohebných. Ačkoli je v segmentu skládaček považován za hybatele této stále relativně nové kategorie, poslední iterace jeho smartphonů Galaxy Z Flip 6 a Galaxy Z Fold 6 schytala řadu kritiky, především s ohledem na málo inovací. Není to přitom tak, že by Samsung neuměl udělat pořádnou meziroční změnu, jak to ostatně dokázal při představení Galaxy Z Fold 6 Special Edition minulý týden.

Zásoby se vyprodaly za 10 minut

Právě tato speciální edice byla pro mnoho fanoušků a zákazníků přesně to, co od giganta ze Soulu očekávali. To ostatně dokazuje i nadprůměrně velký zájem – podle serveru Sammyfans, který odkazuje na oficiální oznámení Samsungu, začal prodej skládačky přibližně o sedm hodin později. Ani to však zájemce neodradilo, neboť veškeré zásoby byly pryč za pouhých 10 minut. O několik dní později je Galaxy Z Fold 6 SE na korejských webových stránkách společnosti stále nedostupný, přičemž oficiální stanovisko nyní zní „Všechny připravené zásoby byly vyprodány“.

Proč Samsung podcenil zájem a nevytvořil si dostatečné zásoby, není jasné, nicméně není vyloučeno, že se jedná o marketingový tah. Zvýšenému zájmu se každopádně není co divit – Special Edition nabízí například tenčí design, 16 GB RAM, Wi-Fi 7, čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy nebo hlavní fotoaparát s rozlišením 200 Mpx. Ačkoli se to nemusí zdát jako velká změna, v praxi se jedná o drobnosti, které uživatelé od Samsungu a jeho skládačky Galaxy Z Fold 6 očekávali už v základní verzi.

Zájem je pochopitelně zkreslený tím, že speciální edice byla uvedena pouze v Jižní Koreji. Samsung tento vylepšený model totiž určil pouze pro domácí trh, přičemž není jasné, zda se vůbec někdy podívá i na světové trhy. Největším adeptem je v současnosti Čína, kde Samsung bojuje s místní dravou konkurencí, především v podobě Huawei, tudíž se zde uvedení vylepšené verze skládačky Galaxy Z Fold 6 přímo nabízí.