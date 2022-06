PlayStation přichází o další exkluzivity. Na PC míří Spider-Man i pokračování Miles Morales

Portfolio PC her z dílny společnosti Sony se v průběhu letošního roku rozroste o další dva tituly. Ta totiž v rámci herní prezentace State of Play oznámila, že na PC uvede jednu z nejlepších akčních her posledních let, a to Marvel’s Spider-Man i její pokračování s podtitulem Miles Morales. První díl zdařilé komiksové adaptace od studia Insomniac Games se na obrazovkách počítačů objeví už 12. srpna, zatímco o dva roky mladší odbočka dorazí v průběhu předvánoční sezony.

Marvel’s Spider-Man Remastered – State of Play June 2022 Announce Trailer I PC Games

Verzi pro PC nepodceníme, slibují tvůrci

V blogovém příspěvku vývojáři s nadsázkou zmiňují samozřejmou podporu myši a klávesnice, dojde však i na standardní počítačové vychytávky, mezi něž patří například nastavitelná vykreslovací vzdálenost či ray-tracing. Další chystané vlastnosti zatím prozrazovat nechtějí. Na vývoji, a především řádné optimalizaci, se nicméně podílí specialisté na počítačové konverze ze studia Nixxes Software. „Naším cílem je poskytnout nejlepší možný zážitek pro hráče na PC,“ slíbil zakladatel studia Jurjen Katsman.

Kompletní pavoučí zážitek

Marvel’s Spider-Man Remastered zahrnuje kompletní obsah základní hry včetně přídavku s podtitulem The City That Never Sleeps, který rozšiřuje příběh Petera Parkera o tři dodatečné kapitoly.

Příznivci myši a klávesnice si tak budou moci vyzkoušet další dva původně exkluzivní tituly z PlayStationu. V minulosti se na počítačích objevila třeba oceňovaná akce God of War či dobrodružný Horizon: Zero Dawn. Souběžně se Spider-Manem v Sony vzniká také počítačová verze čtvrtého dílu legendární série Uncharted a jeho pokračování s názvem Lost Legacy.