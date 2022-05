Vývoj nové Mafie v ohrožení? Studio Hangar 13 postihla další vlna propouštění

Vývojářský tým Hangar 13 zodpovědný za poslední tituly gangsterské série Mafia zasáhla vlna propouštění. Studio se napříč svými třemi lokacemi rozloučí přibližně s padesáti zaměstnanci. Zpráva o zeštíhlení tvůrčího týmu přichází krátce po nedávných změnách ve vedení a spekulacích o vývoji pokračování Mafie. Informaci přinesl herní magazín Kotaku a následně ji potvrdil i tiskový mluvčí vydavatelství 2K.

Další vlna propouštění

Studio je přitom vlnami propouštění již nechvalně proslulé, neboť od vydání Mafie 3 v roce 2016 k nim došlo hned několikrát, naposledy po zrušení ambiciózního titulu s kódovým označením Volt, do kterého vydavatel 2K Games investoval přibližně 50 milionů dolarů.

Kotaku se ve zprávě odvolává na interní setkání zaměstnanců, ve kterém se nový šéf studia Nick Baynes omlouvá zasaženým nešťastníkům pobočky v kalifornském Novatu, že jim smutnou informaci nemůže předat osobně (neboť se patrně stále nachází ve studiu v anglickém Brightonu, kterému ještě donedávna šéfoval).

V návaznosti na článek Kotaku přispěchalo s oficiálním vyjádřením samotné vydavatelství 2K Games, které studio vlastní, v němž stojí, že se tým vývojářů v současné době nachází v přechodné fázi, která si vyžádala odchody. „Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom těmto kolegům poskytli plnou podporu a případně pro ně našli odpovídající role ve struktuře 2K,“ ujišťuje v závěru mluvčí společnosti.

Prequel Mafie i návrat povedeného tenisu

Hangar 13 v současné době pracuje na dvou projektech. Českého hráče jistě zaujme především vývoj nové Mafie, která by se měla odehrávat na Sicílii před událostmi prvního dílu, a podle neověřených spekulací bychom se v ní dokonce měli ujmout role mladého Dona Salieriho. Kromě pokračování oblíbené gangsterky by ve studiu rovněž mělo dojít ke vzkříšení populární tenisové série Top Spin, tvrdí Kotaku s odvoláním na důvěryhodné zdroje. Tenisový simulátor s krycím jménem „Project Hammer“ by měl přitom dorazit na pulty obchodů ještě před Mafií.

Podle Kotaku navíc Hangar 13 bezcílně přeskakoval mezi dalšími projekty 2K Games a z pozice podpůrného týmu se podílel například na střílečce Tiny Tina’s Wonderlands, na pokračování vesmírného simulátoru Kerbal Space Program či tahové strategii Marvel’s Midnight Suns.

S ohledem na nestálou minulost studia nelze s určitostí odhadnout, jaký bude jeho další osud. Dle slov Baynese by se však mělo do budoucna soustředit výhradně na dvojici zmíněných značek Mafia a Top Spin.