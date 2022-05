PlayStation chce dominovat televizní produkci, v přípravě je seriál Horizon Zero Dawn

Exkluzivní tituly pro konzoli PlayStation patří mezi to nejlepší, co si můžete zahrát. Sony nicméně vlastní také filmová studia a v některých případech by byla škoda, kdyby nevyužila potenciál, který skýtá převedení některých herních značek na stříbrné plátno. Podle serveru Variety jsou si toho v Tokiu vědomi a údajně ve spolupráci s Netflixem připravují seriál založený na skvělé hře Horizon Zero Dawn.

Kromě toho ale mají Japonci v rukávu celou řadu dalších es. Mezi nimi je například film založený na závodní sérii Gran Turismo, kterého by se měl podle serveru Deadline ujmout známý režisér Neill Blomkamp. Oba projekty jsou prozatím v ranné fázi vývoje, ovšem Sony už údajně připravuje převedení dalších značek do seriálové či filmové podoby – podle generálního ředitele Sony Pictures Entertainment Tonyho Vinciquerry je v přípravě 10 projektů.

Uncharted (2022) CZ Dabing HD trailer

Watch this video on YouTube

K výše zmíněným se má přidat seriál inspirovaný sérií Twisted Metal (na službě Peacock). Dočkat bychom se měli i Kratose v seriálové adaptaci God of War (pro Amazon Prime), na HBO bychom měli přivítat The Last of Us (s potvrzenými herci Pedrem Pascalem a Bellou Ramsey v hlavních rolích) a svůj film má dostat také Ghost of Tsushima (produkce se mají ujmout tvůrci Johna Wicka) či Metal Gear Solid. Snahy o zfilmování svých herních sérií odstartovalo Sony filmem Uncharted s Tomem Hollandem v hlavní roli (ČSFD: 67 %), přičemž následné pokusy snad dopadnou o poznání lépe.