Dostupnost PlayStation 5 bude omezená. Zákazníky může odradit i vyšší cena

Společnost Sony se rozhodla omezit výrobní kapacitu očekávaného PlayStationu 5. Na předvánočním trhu by tak mělo být k dispozici výrazně méně konzolí, než kolik jich bylo na startu předchozí generace. S odvoláním na důvěryhodný zdroj to uvedl server Bloomberg. Důvodem mají být vysoké výrobní náklady některých komponentů, což se projeví na startovací ceně konzole.

Vyšší cena, menší zájem

Vedení Sony se domnívá, že kvůli vyšší pořizovací ceně nebude o konzoli tak vysoký zájem, s jakým se původně počítalo. V aktuálním fiskálním roce, který končí v březnu příštího roku, by se mělo vyrobit pět až šest milionů konzolí. Když Sony v roce 2013 uvedla na trh PS4, v prvním půlroce se prodalo přibližně 7,5 milionů kusů.

Vývojáři, kteří v současné době pracují na hrách pro novou generaci konzolí, očekávají, že se cena nové konzole od Sony bude pohybovat v rozmezí 499 až 549 dolarů (v přepočtu přibližně od 12 500 do 13 800 korun).

Japonský výrobce musel pozměnit obchodní strategii. Nově se bude chtít více zaměřit na početnou základnu majitelů PS4, kterou bude chtít přesvědčit k investici do online služeb, například v podobě předplatného PS Plus. Ke konci roku lze rovněž očekávat trvalé snížení ceny PS4 i PS4 Pro.

Jak s tím souvisí koronavirus?

Někteří lidé se domnívali, že by do plánů Sony mohla zasáhnout pandemie nového koronaviru. To však platí pouze částečně. Na samotné produkci se covid-19 dosud zásadně nepodepsal, avšak s ohledem na nepředvídatelný vývoj pandemie se může ještě leccos změnit.

Výrazné změny však nastaly v oddělení marketingu, což se projevilo například na překvapivém odhalení ovladače DualSense, které mělo být dle důvěryhodného zdroje uspěchané. Možná právě proto stále nevíme, jak bude nová konzole vypadat či jaké tituly si na ní vlastně zahrajeme.

Hra na vyčkávanou

K odkladu na příští rok by však s největší pravděpodobností dojít nemělo. Výjimkou by byla pouze situace, kdy by k odkladu konzole přistoupil také konkurenční Microsoft. Masová výroba PlayStationu 5 by měla začít v červnu.