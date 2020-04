The Last of Us: Part II už nenajdete ani na PlayStation Store. Sony vrací peníze

V souvislosti s šířením nového koronaviru se společnost Sony před několika dny rozhodla odložit vydání dvou očekávaných exkluzivních her na neurčito. Jedná se o tituly The Last of Us Part II a Iron Man VR. Důvodem jsou především potíže s distribucí krabicových verzí her.

Oba tituly zmizely také z nabídky PlayStation Store, takže se zklamaní fanoušci, kteří si předobjednali digitální verzi, začali ptát, zda budou mít nárok na vrácení peněz. A společnost Sony skutečně k plošnému vrácení peněz přistoupila. Na oficiální stránce podpory se píše, že refundace se automaticky vztahuje na všechny digitální předobjednávky. Zákazníkům by měl v nejbližší době dorazit potvrzovací e-mail.

Nová data vydání zatím stanovena nebyla a patrně je nezná ani nevedení Sony. O vývoji situace vás budeme informovat.