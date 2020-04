Zapomeňte na DualShock. Sony se chlubí novým ovladačem pro PlayStation 5

Na oficiálním PlayStation Blogu se z nenadání objevil příspěvek, v němž společnost Sony poprvé ukázala světu nový ovladač, který doprovodí očekávanou konzoli PlayStation 5 na předvánoční trh. Japonský výrobce učinil celou řadu zásadních designových změn, které se odráží nejen v designu, ale také v řadě zajímavých funkcí. Odklon od čtyř generací legendárního DualShocku symbolizuje také nové jméno – seznamte se s ovladačem DualSense.

Dotek, který pocítíte

V průběhu vývoje nového ovladače se zástupci Sony setkávali a diskutovali s vývojáři. Výsledkem těchto konverzací bylo mimo jiné zjištění, že pocitu z dotyku, stejně jako zvuku, mnoho současných her nevěnuje pozornost. Ze zveřejněných informací již víme, že se zvukovou stránkou videoher mají v Sony velké plány. A jinak tomu nebude ani v případě dotyku. „Díky funkcím ovladače DualSense mohou vývojáři vytvářet zase o něco poutavější tituly,“ píše se v blogovém příspěvku.

Jednou ze zásadních novinek by měla být speciální haptická odezva, která obohatí herní zážitek o řadu intenzivních vjemů, mezi něž patří například přesvědčivý odpor při řízení auta projíždějícího blátem či napětí v intenzivních situacích, například při střelbě z luku.

Něco se mění, jiné zůstává

Příspěvek se dále zmiňuje o překážkách, s nimiž se museli členové konstrukčního týmu v průběhu vývoje vypořádat. Jednou z výzev byla implementace adaptivních triggerů, které bylo nutné umístit tak, aby výsledný ovladač nepůsobil příliš objemným a nepraktickým dojmem, což ve výsledku vedlo ke změně úhlu triggerů a drobným úpravám v oblasti rukojetí.

Souběžně s implementací nových funkcí se tým inženýrů a designérů zabýval také tím, jak do ovladače vměstnat baterii s vysokou kapacitou a zároveň co nejvíce snížit jeho hmotnost. To vše se prý ve finále podařilo na jedničku, takže máme očekávat po všech stránkách vychytaný kus hardwaru. Avšak ne všechny aspekty ovladače prodělaly změnu, příznivci PlayStationu jistě ocení zachování tradičního rozvržení ovládacích prvků, ať už jde o d-pad či analogové páčky.

A first look at DualSense, PS5’s new wireless controller. More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz — PlayStation (@PlayStation) April 7, 2020

Staronové tlačítko i USB-C

Změny se udály také v oblasti tlačítek. Tlačítko pro sdílení z DualShocku 4 byste zde hledali marně, jeho místo totiž zaujalo tlačítko, jemuž v Sony říkají „Create“. To bude sloužit k pokročilému sdílení obsahu mezi přáteli či se zbytkem světa. Podrobnější informace si však výrobce schovává na později. Pro rychlý chat s přáteli či ostrou výměnu názorů na bitevním poli poslouží zabudovaný mikrofon. A zapomenout bychom neměli ani na nabíjecí port, kterým je nově USB-C.

Jak se vám nový ovladač od Sony líbí? je super, tohle se Sony povedlo

líbí se mi, ale ocenil(a) bych i tmavou verzi

DualShock rulez! Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dvoubarevné (bíločerné) provedení základního ovladače je další poměrně výraznou novinkou, kterou hráči z předchozích generací neznají. V závislosti na barevné kombinace se na internetu živě spekuluje, zda se podobným designovým směrem nevydá také samotná konzole, na jejíž odhalení si ještě nějaký ten měsíc počkáme. Revizí prošel také světelný bar, který se nově usadil po bocích touchpadu.

I like this pic.twitter.com/JGXbpyz8sN — Paul Nguyen (@ATLFunkyP) April 7, 2020

Jak se vám nový ovladač k PlayStationu 5 líbí? Pro zajímavost přikládáme také fanouškovský výtvor, který ukazuje, jak by ovladač vypadal v elegantní tmavé verzi… třeba se Sony inspiruje.