Plaud Note Pro: komplexní AI zápisník za vás vyřídí poznámky z náročných porad

- Zápisník Plaud Note Pro je dokonalým příkladem praktického využití umělé inteligence
- Ušetří spoustu času hlavně manažerům a pracovníkům, kteří tráví většinu svého dne na poradách
- Tento AI záznamník se dá v Česku pořídit za 4 890 Kč a doprovodná aplikace je zdarma
Vytížení manažeři tráví na poradách velkou porci hodin v rámci své pracovní doby a různé meetingy jsou nedílnou součástí jejich náplně. Povinná výbava na každou poradu je samozřejmě prostředek, na který si manažer dělá důležité zápisky, a ten se v průběhu let měnil – z klasického papíru a pera jsme přešli na tablety nebo notebooky. Díky AI záznamníku Plaud Note Pro ale můžete na všechno tohle zapomenout a ušetřit si při psaní poznámek obrovské množství práce.
Zápisníkům a diktafonům odzvonilo
Plaud Note Pro je digitální AI záznamník, který nahraje konverzaci okolo vás a z ní si poté v doprovodné aplikaci „vytáhnete“ to, co vás zajímá. Tak, jak jednoduše to zní, tak jednoduché to opravdu je. Na různé meetingy, schůze a podobné kratochvíle se jedná o vskutku neocenitelného pomocníka, protože provádění zápisků není jen o tom, že si něco zapisujete.
Musíte vědět, co si zapsat a ideálně nechat ladem to, co není až tak podstatné. Pokud totiž budete provádět kompletní zápis, nic jiného nebudete stíhat a soustředit se na ostatní věci nebude nic snadného. Ano, můžete si celou schůzi nahrát na telefon přes nějakou aplikaci, ale to znamená, že poté budete muset celý záznam minutu po minutě projít a vypíchnout to, co je důležité.
Klasickým papírovým zápisníkům a diktafonům zkrátka v době, která ve velké míře spoléhá na umělou inteligenci, odzvonilo a není žádný důvod se k nim vracet. Plaud Note Pro si dokonale poradí i s tím nejkomplexnějším meetingem a vám poté bude stačit poskytnout ním zaznamenaný obsah doprovodné aplikaci, která udělá zbytek kouzel.
Pro telefon jako stvořený
Plaud Note Pro má velikost kreditní karty, a přímo v balení se nachází MagSafe peněženka pro přichycení na záda telefonu pomocí magnetů, což je ideální způsob, jak ho mít neustále při sobě a připravený k akci. Jakmile začne meeting, pouze stisknete tlačítko a zvukový signál v kombinaci s lehkou vibrací zahlásí, že záznam byl spuštěn.
Připnutí záznamníku na záda telefonu je velmi elegantní řešení, ale klidně můžete Plaud pohodlně nosit v peněžence, kde zabere na tloušťku prostor asi jako tři kreditní karty. Model Note Pro nabízí oproti svému předchůdci navíc praktický displej, na kterém vidíte stav baterie i to, že aktuálně probíhá nahrávání. Výrobce použil AMOLED displej s úhlopříčkou 0,95 palce.
Soustřeďte se na konverzaci, ne na psaní
Plaud Note Pro není jen o hardwaru, bez odpovídajícího softwaru by to samozřejmě nešlo a jde tedy o komplexní platformu kombinující oba tyto aspekty. Hardwarovou stránku věci zastřešují hned čtyři MEMS mikrofony, které umí zaznamenat zvuk ze vzdálenosti přibližně tří až pěti metrů. V typické zasedací místnosti tedy nebudete mít žádné větší problémy.
Záznam zvuku je opravdu velmi kvalitní a mikrofony jsou citlivé a přesné, což je ostatně něco, co od digitálního záznamníku očekáváme. Vestavěná baterie s kapacitou 500 mAh udrží Note Pro při životě po dobu až 60 dnů v případě pohotovostního režimu. Při kontinuálním nahrávání do 64GB vnitřního úložiště zvládne záznamník provoz o délce až 30 hodin.
Umělá inteligence udělá kouzla za vás
Pořídit si záznam ze schůze je jedna věc a jde o něco, co zvládnete udělat, byť asi méně kvalitně, i s telefonem. Jenže co se samotným záznamem? Právě v tomto okamžiku přichází do akce aplikace, která je mozkem celé této platformy. Právě ta totiž hodiny vašeho záznamu rozebere do poslední slabiky a pomůže vám odnést si z celé schůze, rozhovoru nebo hovoru, to nejdůležitější.
Aplikace může například vytvořit přepis záznamu s rozdělením na jednotlivé osoby, které se účastnily, ale to je jen začátek. Přepis je možné provést ve 112 světových jazycích a jednou z nejužitečnějších vlastností aplikace je schopnost vytvářet strukturované přehledy s klíčovými body a seznamem úkolů (takzvané action items).
Skvělými pomocníky jsou také vlastní šablony, které si můžete přizpůsobit svým potřebám a díky tomu vám Plaud Pro poskytne zápis přesně v požadované struktuře. Pokud jste projektový manažer, můžete nechat aplikaci soustředit se například na přehled úkolů a pracovníci finančního oddělení se zase mohou zaměřit na výsledky a čísla.
Samozřejmostí jsou pak klasické možnosti shrnutí celého meetingu do smysluplného výstupu a k dispozici jsou i myšlenkové mapy. Tato funkce umí přenést výstup do grafické podoby, takže můžete na první pohled vidět souvislosti mezi jednotlivými body jednání bez nutnosti číst dlouhé texty. Aplikace identifikuje hlavní téma (střed mapy) a z něj vyvedená podtémata v podobě klíčových argumentů, rozhodnutí nebo úkolů (větve a podvětve).
Toto zobrazení výrazně urychluje orientaci ve výstupu, kdy během několika sekund získáte přehled o celém půlhodinovém či hodinovém rozhovoru. Dále si mnohem lépe propojíte jednotlivé souvislosti, protože jasně vidíte, které myšlenky nebo úkoly patří ke kterým projektům či tématům. Tyto mapy lze navíc snadno sdílet nebo exportovat, třeba pro prezentace.
Rychlost a efektivita na prvním místě
Plaud Note Pro je nejenom efektní nástroj, zároveň je také velmi efektivní a výrazně ušetří čas, který byste normálně ke zpracování takového pracovního meetingu potřebovali. Například jen příprava základního zápisu po schůzce zabere klidně 15 až 30 minut – Plaud Note Pro zvládne vygenerovat a odeslat souhrnný e-mail po 25minutové poradě za necelé dvě minuty.
Úspora času je tedy výrazná a díky tomu zlepšíte efektivitu práce nejen u sebe, ale i u svého týmu. Note Pro tedy není jen obyčejný diktafon, jedná se o komplexního asistenta, který snižuje tření v pracovním postupu (workflow friction), šetří hodiny týdně strávené přepisováním poznámek a zajišťuje, že vám neuteče žádný klíčový detail z vašich jednání.
Pokud vám nesedí formát kreditky, zkuste Plaud NotePin S
Kromě modelu Note Pro nabízí Plaud také variantu s označením NotePin S. Ta vychází na víceméně stejné peníze a umí to samé, co Note Pro, ale má jiný formát. Namísto kreditní karty má NotePin S oválný tvar a je uzpůsobený tomu, aby ho uživatel mohl nosit třeba pověšený na krku nebo například na pásku na ruce, jako hodinky. Je také dobré vědět, že Plaud Note Pin neumí nahrávat telefonní hovory (samozřejmě pokud jej budete během hovoru držet u telefonu, tak se zvuk nahrávat bude) :-)
Tarify a ceny předplatného
Samotný Plaud Note Pro stojí na českém trhu 4 890 Kč a bez doprovodné mobilní aplikace nefunguje, respektive nedává smysl (a platí to i naopak). Tato aplikace je v základu zcela zdarma, ale jak už to tak bývá, s předplatným dostanete mnohem víc. Bezplatná verze aplikace umí měsíčně zpracovat jen 300 minut záznamu, což nemusí náročnějším uživatelům stačit.
Kromě bezplatné verze je k dispozici předplatné Pro (490 korun měsíčně nebo 2 690 korun při roční platbě), které nabídne zpracování 1 200 minut záznamu. Pokud by vám bylo i to málo, tarif Unlimited jakékoliv limity odstraní a můžete zpracovávat tolik dat, kolik jen budete chtít. Toto předplatné stojí 850 korun měsíčně nebo 5 490 korun při roční platbě.
Je Plaud bezpečný?
Plaud Note Pro pracuje s mnohdy velmi citlivými informacemi, ať už soukromého nebo pracovního charakteru, a proto je obava o bezpečnost zcela na místě. V tomto směru ale můžete zůstat zcela v klidu, protože zařízení splňuje všechny hlavní bezpečnostní certifikace a může se pochlubit normami ISO 27001, ISO 27701, GDPR, SOC II, HIPAA a EN 18031.
Právě bezpečnostní certifikace jsou velkou výhodou Plaudu, protože konkurenční platformy je většinou v takové míře nesplňují a bezpečnost je samozřejmě u tohoto typu elektroniky velmi důležitá. Note Pro je investicí, která může výrazně pomoct zvýšit vaši pracovní produktivitu, a pokud je vaše práce založena na komunikaci, vedení lidí a neustálých poradách, určitě služby tohoto praktického pomocníka oceníte.