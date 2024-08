Pixel 9a na první fotografii. Od svých sourozenců se bude výrazně lišit

Google údajně představí odlehčený Pixel 9a ještě v letošním roce

Na internetu se objevily jeho údajné první fotografie

Podle nich se bude chystaný telefon výrazně lišit od svých dražších sourozenců

Google před nedávnem odhalil novou generaci smartphonů Pixel, a to rovnou ve čtyřech různých provedeních. V příštích měsících bychom se měli dočkat ještě pátého modelu, kterým má být odlehčený Pixel 9a. Přestože nás od jeho oficiálního odhalení dělí ještě spousta měsíců, internetem už kolují jeho údajné fotografie, které odhalují jak přední, tak zadní stranu.

Pixel 9a přijde o výrazný modul fotoaparátu

Dosud platilo, že „áčkové“ Pixely vypadají prakticky stejně jako jejich vybavenější sourozenci, příští rok tomu ale bude zřejmě jinak. Jak totiž ukazují uniklé fotografie, chystaný telefon zřejmě přijde o typický vystouplý modul fotoaparátu, který se navíc u letošní generace zakulatil. Namísto toho Google údajně na záda telefonu umístí drobný ovál, který bude nad povrch zad vyčnívat pouze nepatrně. Ve srovnání s většinou současných smartphonů tak bude Pixel 9a působit jako zjevení, neboť telefony se „zapuštěnými“ fotoaparáty jsou spíše záležitostí let minulých.

V oválu se mají nacházet dvě čočky fotoaparátů, s největší pravděpodobností hlavního a širokoúhlého. Doufáme, že menší prostor pro jejich umístění, se nijak negativně neprojeví na kvalitě použitých snímačů. Přeci jen „áčkové“ Pixely jsou oblíbené proto, že nedělají žádné velké kompromisy, disponují totiž stejně výkonnými čipsety i kvalitními fotoaparáty jako jejich dražší sourozenci.

Lehké ústupky zjevně uvidíme v oblasti displeje. Google použije plochou obrazovku, kterou budou obklopovat o něco širší rámečky než u současných „vlajek“. Na to jsme ale už z minulých generací zvyklí. Pixel 9a mají dále reprezentovat rovné kovové boky, v tom spodním najdeme port USB-C, šuplík na SIM kartu a hlasitý reproduktor.

Google si s premiérou letošních Pixelů 9 řádně pospíšil, a údajně tak učiní i s Pixelem 9a – údajně by mohl spatřit světlo světa ještě do konce letošního roku. V nabídce má být ve čtyřech barvách, mezi nimi v černé a stříbrné. Telefon by měl pohánět čipset Google Tensor G4, tedy stejný jako v celé generaci Pixel 9.